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Убытки на более чем 83 млн гривен. Двум чиновникам ВСУ сообщили о подозрении

Иллюстративное фото: двум чиновникам ВСУ и предпринимателю сообщили о подозрении (gp.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Сообщено о подозрении двум должностным лицам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бывшему директору одного из частных предприятий из-за многомиллионных убытков бюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

О подозрении сообщено:

  • начальнику одного из центральных управлений Командования Сил логистики ВСУ;
  • начальнику отдела этого управления;
  • экс-директору частного предприятия.

"По данным следствия, в 2022 году между управлением Командования Сил логистики ВСУ и частным предприятием были заключены договоры на поставку запчастей к бронетехнике. При этом предприятие, не имея опыта изготовления и поставки таких запчастей, умышленно завысило цену на продукцию", - пишет Офиса генпрокурора.

 

Иллюстративное фото: двум чиновникам ВСУ и предпринимателю сообщили о подозрении (gp.gov.ua)

Отмечается, что должностные лица управления не проверили предложения других предприятий и формально провели переговоры с вышеупомянутым предприятием и объявили его победителем. В результате два контракта на поставку запчастей были подписаны по завышенным ценам на общую сумму более 171 млн гривен.

Подтверждены убытки бюджета государства на более чем 83 млн гривен.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что бывшему заместителю министра социальной политики сообщено о подозрении из-за убытков бюджета в размере 24 млн гривен.

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Вооруженные силы УкраиныОфис Генпрокурора