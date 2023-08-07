Ущерб в 500 млн евро и спасатели из НАТО. Как Словения борется с разрушительным наводнением

Рекордное наводнение

Внезапное наводнение началось в Словении в четверг, 3 августа, после сильных дождей. Выпало от 100 до 200 мм осадков. Затоплеными оказались территории в центре и на севере страны. Реки вышли из берегов, были зафиксированы оползни, из-за чего от дорог были отрезаны целые населенные пункты.

По словам очевидцев стихии, вода прибывала так быстро, как цунами. Многие люди в Горенском и Коруньском поветах были заблокированы в своих домах и пережидали наводнение на верхних этажах.

Фото: последствия наводнения в Словении (twitter.com/JanezLenarcic)

В Менгесе, городе в 10 километрах от столицы Любляны, затопило детский сад. Спасатели вынесли 22-х детей на руках по пояс в воде.

Фото: эвакуация из детского сада (twitter.com/JAtanackov)

Из-за роста уровня воды в реке Сава на атомной станции Крско включили сигнал о "чрезвычайном происшествии". Сирены звучали в гордах Словен Градац, Целье.

Город Црна-на-Корошке, примерно в 100 километрах к северу от столицы, был отрезан от дорог. Помощь людям доставляли по воздуху с помощью армейских вертолетов.

Около 500 человек эвакуировали из деревни Дольня Быстрица из-за прорыв дамбы на реке Мура.

На севере Словении у границы с Хорватией затопило кемпинг. Из него было эвакуировано около 400 туристов. Были задействованы вертолеты.

Фото: затопленый кемпинг (twitter.com/JAtanackov)

В правительстве Словении назвали наводнение самым разрушительным за все время независимости страны с 1991 года. Только в выходные вода начала постепенно спадать.

Что известно о жертвах

По состоянию на 7 августа известно как минимум о 6 погибших вследствие стихии. Среди них двое альпинистов из Нидерландов, которые погибли в горах в районе Крань. Предварительно, они пострадали от молнии. Также наводнение унесло жизни 4 словенцев.

В воскресенье спасатели извлекли из реки тело 35-летнего мужчины близ села Мирная Перц на востоке страны.

Еще один мужчина мужчина, участвовавший в спастельных операциях, был найден мертвым после падения в выгребную яму вблизи города Камник вблизи Любляны.

Поиски погибших и пострадавших продолжаются.

Ущерб в 500 млн евро

Премьер-министр Словении Роберт Голоб заявил, что оцененный ущерб от стихии составляет около 500 миллионов евро.

Пострадало две трети территории страны, энергетическая и дорожная инфраструктура, сотни жилых домов.

Правительство выделило более 10 миллионов долларов гуманитарной помощи жителям пострадавших районов.

Словения просит помощи у ЕС и НАТО

Словения обратилась в Европейский Союз и НАТО с просьбой оказать помощь по Механизму гражданской защиты. Это техническая помощь, которая включает предоставление тяжелой техники для вывоза мусора, инженерных групп, временных сборных мостов.

У НАТО власти Словении попросили 5 военных вертолетов грузоподъемностью не менее 5 тонн для транспортировки грузов, а также 200 военнослужащих для участия в спасательных операциях и оказания помощи.

Фото: НАТО предоставит военные вертолеты и военных спасателей для помощи Словении (twitter.com/NATOpress)

Через Евроатлантический центр координации реагирования на катастрофы НАТО, Испания предложила один тяжелый вертолет CH-47 и до 25 человек персонала. Болгария, Германия и Франция предложили поддержку, включая вертолеты, экскаваторы, сборные мосты и инженерные группы. США также направили свой персонал в Любляну для оценки ситуации и определения срочных гуманитарных потребностей.

Фото: последствия наводнения и спасательные работы в Словении (twitter.com/URS_ZR)

Помощь Словении оказывают соседние Хорватия, Венгрия. Ожидается, что 9 августа страну посетит президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, чтобы обсудить необходимую поддержку от Евросоюза.

О готовности оказать помощь пострадавшим регионам Словении заявили в МИД Украины. Спикер министерства Олег Николенко заявил, что наша стана готова направить вертолет для участия в поисково-спасательных операциях.