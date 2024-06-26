Сбить невозможно. Как Украине "закрыть" Харьков от КАБов в ожидании F-16

Содержание

Как решили проблему ударов ракетами С-300

Около двух лет назад Силы обороны сорвали российский план по захвату Харькову и выбили оккупантов с северной части области. Но второй по величине город Украины до сих пор под постоянными атаками. Причина в географии: от окраин до границы с Россией чуть больше 20 км.

Долгое время главной угрозой были ракеты С-300. Они бьют на 100+ км, летят по баллистической траектории, а от запуска до прилета проходит около минуты. Противодействовать им сложно. Во-первых, из-за нехватки соответствующих средств ПВО, а во-вторых, даже если по ним работал бы условный Patriot, запасы дорогих ракет-перехватчиков быстро бы истощились.

Решением было уничтожение пусковых установок, и поворотный момент произошел в мае. Оккупанты снова открыли фронт на севере области. Чтобы их остановить, партнеры разрешили Украине бить западным оружием по приграничным территориям РФ. И это сработало.

Последствия одного из прилетов С-300 по Харькову (фото t.me/synegubov)

В июне появились сообщения о том, что системы HIMARS могли поразить расчет С-300 или С-400 в Белгородской области. Официального подтверждения не было, но на днях Генштаб, не вдаваясь в детали, заявил об ударе по пункту управления в Нехотеевке.

Разрешение бить по территории РФ "противник почувствовал на линии фронта", пишет The Washington Post со ссылкой на неназванного представителя украинского Минобороны. Удары по С-300 и С-400 сократили число ракетных атак с 25 в мае до нуля в июне, заявил харьковский мэр Игорь Терехов. "Ситуация изменилась сильно", – приводит газета его слова.

"То, что меньше применяются (С-300, – ред.) – это однозначно. Это чувствуют все харьковчане. Враг каждую ночь и днем наносил удары из С-300, и мы констатируем, что таких обстрелов стало значительно меньше", - говорил начальник ОВА Олег Синегубов.

После потери нескольких С-300 враг действует осторожнее. Если проблем с ракетами нет, то пусковые установки стали на вес золота, объясняет руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По его словам, Украина и раньше пыталась бить по С-300 в Белгородской области. Но противник использовал радиоэлектронную борьбу (РЭБ), подавлял беспилотники, часто прятал системы в самом Белгороде, промзонах и жилой застройке. С разрешением от США появилось больше вариантов.

"Что все и увидели, когда HIMARS достал до С-300 в чистом поле. Россияне пытались работать РЭБами и по HIMARS, но наши системы получили апдейты и стали более устойчивы к помехам", - рассказал он РБК-Украина.

Однако, как выяснилось в очередной раз, противник способен быстро адаптироваться и менять тактику. И теперь бьет по Харькову корректируемыми авиабомбами (КАБ).

Как россияне бьют КАБами по Харькову

Впервые по Харькову ударили КАБами 27 марта. Два прилета в Шевченковском районе повредили несколько многоэтажек, больницу, школу и детский сад. Погиб один человек и до 20 пострадали.

Это были так называемые унифицированные межвидовые планирующие боеприпасы (УМПБ). Разработанными на базе фугасных авиабомб ФАБ-250. По факту обычный ФАБ оснастили модулем с крыльями и рулевыми поверхностями. Считается, что российский бомбардировщик Су-34 запустил их с нескольких десятков километров. С тех пор КАБы регулярно летят на Харьков.

25 мая под удар попал строительный гипермаркет "Эпицентр" в Киевском районе. Здание разрушено, погибли 19 человек и более 50 пострадали. 22 июня россияне запустили четыре КАБа. Один упал на проспекте Гагарина возле автовокзала, его части прилетели в пятиэтажку. Два человека погибли и более 50 получили ранения.

Последствия прилета КАБа в дом на проспекте Гагарина (фото facebook.com/dsnskharkiv)

Если раньше КАБы запускались преимущественно по окраинам, то теперь долетели до центральной части.

"По некоторым оценкам, КАБы преодолевают не менее 70 км, и нам сложно достать Су-34 та таком расстоянии. Что касается непосредственно ударов, они откровенно террористические. Цель простая – разрушать город и деморализовать харьковчан. Никаким другим образом объяснить удары по Харькову невозможно", ­­­– отметил Александр Мусиенко.

Крайняя атака произошла накануне. Утром после объявленной угрозы КАБов произошла серия взрывов. По словам мэра Терехова, удар снова пришелся по жилой застройке, о жертвах и пострадавших не сообщалось.

Массы боевых частей ракеты и бомбы на базе ФАБ-250 приблизительно сопоставимы. И то, и другое оставляет большие разрушения, и говорить, что опаснее С-300 или КАБ, не совсем корректно, считает майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

"Если на базе ФАБ-500 или ФАБ-1000, разрушения могут быть еще серьезнее. Мне кажется, сравнивать, что страшнее, не стоит. Условно, если взорвется 100 или 120 кг, то на опасном расстоянии особой разницы не будет. КАБ страшнее с точки зрения перехвата. Вы слышали, чтобы сбивали КАБ? Нет, потому что таких случаев не было", - объяснил он в беседе с изданием.

Как защитить Харьков от КАБов

Корректируемую авиабомбу сбить невозможно, подчеркивает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Таким образом, единственный способ защитить Харьков – сбивать самолеты Су-34.

Рецепт подсказывает успешный опыт противодействия С-300. В случае с ними сработали удары по установкам в Белгородской области, и по логике нужно сделать так, чтобы тактическая авиация не могла приближаться к пусковым рубежам.

На днях об этом говорил президент Владимир Зеленский. Разрешение бить американским оружием, которое позволило уничтожить С-300 в приграничных районах РФ, он назвал сильным решением. И добавил, что для защиты Харькова от КАБов нужны новые решения.

Самое очевидное – усиление противовоздушной обороны. Здесь одним из элементов станут истребители F-16. Первые шесть единиц ожидаются летом, Дания и Нидерланды заявили, что они могут применяться против самолетов в российском воздушном пространстве. Как пишет The Guardian, вероятно, первые F-16 бросят на защиту Харькова от КАБов.

Второй элемент – системы дальнего радиуса типа Patriot. Задачей минимум называли семь батарей, и союзники приближаются к ее реализации. ЗРК Patriot передадут Германия, США, Румыния и Нидерланды (в складчину с неназванным партнером), а Италия – дополнительный SAMP-T.

По мнению Мусиенко, для защиты Харькова нужен именно Patriot, причем с ракетами версии PAC-2 с дальностью по аэродинамическим целям в 160 км.

"Сначала нужно решить вопрос российских самолетов, это облегчит ситуацию. Сейчас приоритет – остановить удары КАБами, поэтому нужен Patriot, который будет передвигаться вдоль линии фронта. Думаю, скоро он появится, потому что партнеры обещают дополнительные системы и ракеты. Нам нужно сбить от трех до пяти Су-34, после чего, надеюсь, враг побоится приближаться на расстояние запуска КАБов по Харькову", – отметил он.

Patriot в районе Харькова мог бы контролировать небо почти над всей Белгородской областиью (иллюстративное фото)

Исходя из заявленной дальности, одна батарея под Харьковом способна сбивать тактическую авиацию чуть ли не над всей Белгородской областью. Но близость к фронту создаст угрозу уже для самого Patriot.

По словам Гетьмана, он должен находиться в десятках, а лучше в сотне километров от границы. Только тогда его можно прикрыть мобильными группами ПВО и средствами малого и среднего радиуса. Ведь очевидно, что этот ЗРК сразу станет целью №1 для россиян.

"Почему не сбиваем носители? Потому что не можем подтянуть Patriot ближе к Харькову. Там его просто уничтожат, и тогда не будут защищены другие города и стратегические объекты. Нужно все-таки рассчитывать на F-16, которые будут с воздуха атаковать вражеские цели. Но и здесь есть свои сложности. Подлетая к линии столкновения, наши самолеты станут уязвимыми для российских ЗРК. Слишком оптимистично верить, что с F-16 мы сразу перехватим все носители КАБов", – рассказал он.

Далеко не факт, что даже с получением дополнительных Patriot один из них сразу появится возле Харькова. "Комплекс без должной защиты – это самоубийство", – соглашается Александр Коваленко.

Может ли Украина противодействовать КАБам прямо сейчас

Опрошенные РБК-Украина эксперты сходятся в том, что Украина здесь и сейчас мало что может предложить против носителей КАБов.

"Потому что Су-34 запускают бомбы с расстояний, которые обеспечивают буфер безопасности от наших ПВО малого и среднего радиуса", – подчеркивает Коваленко.

Как вариант – уничтожить "сушки" на земле и разбить тыловые аэродромы. Такие как "Морозовск" (Ростовская область), "Балтимор" (Воронежская область), "Сеща" (Брянская область) и "Шайковка" (Калужская область). Проблема в том, что до них от 150 до 300 км.

По словам Коваленко, справиться могли бы ATACMS на 300 км, если бы США разрешили раскрыть возможности своих ракет на полную.

"Надеюсь, Запад, не остановится на половинчатых решениях. Чтобы защитить Харьков, действительно нужно максимально применять ATACMS. Дипломатическая работа идет и, я думаю, постепенно все разрешения мы получим", ­­– полагает он.

Пока же вариантов, кроме украинских дронов и ракет, нет, отмечает Александр Мусиенко.

"Украина развивает ракетную программу, чтобы "Нептун" летел на тысячу километров. Когда получится, в комбинированных атаках мы сможем разрушить аэродромы. Других инструментов нет, остается работать дронами и ракетами. Еще есть диверсии, но если они случаются, то не часто. Хотя бывало, что российские самолеты просто поджигали", – сказал собеседник.

Еще одним способом против КАБов могли бы стать средства радиоэлектронной борьбы. Но РЭБ под Харьковом, даже если сумеет отклонить траекторию на километр, то в масштабах большого города с большой вероятностью все равно прилетит в какой-нибудь дом.

"Соответственно нужно "ловить" бомбу в километрах 20 от Харькова, отводя ее в леса и поля. Теоретически возможно, но на практике сделать не удается", – добавил эксперт.

***

До тех пор, пока не будет достаточно F-16, Patriot и дальнобойных ракет, Харьков останется под угрозой постоянных ударов КАБами. И до тех пор останется актуальной идея "города под землей". Первая подземная школа на 20 классных комнат уже готова принять 900 учеников в две смены. А в центре хотят построить целый подземный городок со школой, ТЦ, коворкингом и больницей.

За два года второй по величине город Украины стал символом сопротивления. В том числе благодаря способности харьковчан адаптироваться к новым вызовам, которые не устает генерировать страна-террорист.

При подготовке материала использовались: заявления президента Владимира Зеленского, начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, публикация The Washington Post, комментарии военных экспертов Александра Мусиенко, Алексея Гетьмана и Александра Коваленко.