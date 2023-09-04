ua en ru
Пн, 04 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сборная Украины одержала дебютную победу на волейбольном Евро-2023: какие шансы на плей-офф

Варна, Понедельник 04 сентября 2023 20:06
UA EN RU
Сборная Украины одержала дебютную победу на волейбольном Евро-2023: какие шансы на плей-офф Фото: Украина торжествовала в необычных цветах (cev.eu)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины одолела волейбольную сборную Финляндии на групповом этапе чемпионата Европы 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат Европы, мужчины, группа B

Украина – Финляндия – 3:2 (25:23, 25:17, 23:25, 24:26, 15:13)

В стартовом сете команды приступили к равным. Украинцы и финны поочередно вели в счете и не смогли уйти в отрыв. Однако с середины партии "сине-желтые" захватили инициативу и уже до конца отрезка не позволили сборной Финляндии выровнять положение.

Более спокойным для украинцев показался второй сет. Теперь подопечные Угиса Крастиньша были впереди всей партии. Пиковое преимущество сборной Украины составило 8 пунктов. Именно с таким гандикапом "сине-желтые" и удвоили собственное преимущество во встрече.

А вот дебют третьего сета стал холодным душем для ребят Крастиньша. Они провалили старт партии (0:5) и оказались в роли тех, кто вынужден догонять. Однако украинцы быстро пришли в себя и уже в середине партии сравняли счет (9:9). Нога в ногу команды шли до конца, но в эндшпиле сильнее были Суоми.

Драматически сложилась и следующая партия. "Сине-желтые" до последнего конкурировали с финнами за победу в сете. Но после того, как счет стал 24:24, проиграли два розыгрыша подряд и вынуждены были биться на тай-брейке. К счастью, там украинцы вернулись на победный путь и с двумя пунктами преимущества завершили матч.

Долгожданная первая победа на турнире пока не позволила сборной Украины обойти финнов в турнирной таблице секстета B. Теперь в активе "сине-желтых" 3 очка. В финальном туре украинская команда обязана побеждать Испанию (6 пунктов), чтобы выйти в 1/8 финала.

К слову, ранее сборная Украины уступила Болгарии на Евро-2023 в четырех сетах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины Волейбол
NEWS
Резников подал в Раду заявление об отставке
Резников подал в Раду заявление об отставке
DAILY
Россия "ворует" у Запада технологии и детали для оружия. Что может остановить "схемы" импорта
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Россия "ворует" у Запада технологии и детали для оружия. Что может остановить "схемы" импорта