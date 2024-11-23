RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Сборная Украины потерпела третье поражение подряд в отборе на Евробаскет-2025

Фото: Артем Пустовой в одиночку "сине-желтых" не вытащил (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины по баскетболу проиграла сборной Израиля в 3-м туре квалификации к чемпионату Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Евробаскет-2025, квалификация, группа A

Украина – Израиль – 73:86 (19:16, 18:20, 18:29, 18:21)

 

После более-менее ровного дебюта встречи "сине-желтые" попытались уйти в отрыв. На пике преимущество подопечных Виталия Степановского составило 6 пунктов. Правда, израильтяне к концу первой четверти успели половину отставания отыграть.

Во второй десятиминутке соперники пытались идти нога в ногу. В частности, трижды счет на табло был равным. В конце концов, на большой перерыв сборная Украины пошла с минимальным преимуществом над Израилем (+1).

Третья четверть стала ключевой в матче. Сначала игра шла по сценарию предыдущих двух игровых отрезков. Однако вторую часть 10-минутки "сине-желтые" фактически провалили, набрав всего 5 очков против 15-ти у израильских баскетболистов.

Украина еще и неудачно отыграла в начале финальной четверти. Дефицит очков вырос до 17-ти пунктов, поэтому команда Степановского смирилась с неизбежным поражением. На последних минутах украинские баскетболисты лишь немного улучшили статистику.

Самым результативным на паркете стал центровой сборной Украины Артем Пустовой. Он набрал 23 очка, сделал 5 подборов и отдал 1 ассист. "Сине-желтые" в третий раз потерпели поражение и упали на дно отборочной группы. 25 ноября украинцы во второй раз встретятся с Израилем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная УкраиныБаскетбол