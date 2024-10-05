Сборная Украины понесла очередные потери: Ребров вызвал звезду сенсационного лидера УПЛ

Сергей Ребров вместо травмированных исполнителей вызвал двух новых. Из киевского "Динамо" в ряды "сине-желтых" прибудет полузащитник Виталий Буяльский, а компанию ему составит хавбек "Александрии" Иван Калюжный.

Последний впервые получил приглашение в национальную команду. 26-летний уроженец Харьковской области стал ключевой фигурой в средней линии "Александрии" во второй половине прошлого сезона. В нынешнем полузащитник – один из лидеров команды Руслана Ротаня.

Калюжный воспитывался в структуре "Динамо", но на взрослом уровне дебютировал в составе харьковского "Металлиста 1925". Позже защищал цвета львовского "Руха", исландского "Кеплавика", индийского "Керала Бластерс" и черкасского ЛНЗ. Выступал за сборные Украины U-16, U-17 и U-18.

Ранее "сине-желтые" остались без Виталия Миколенко и Виктора Цыганкова. Травмированных легионеров заменят лидер "Динамо" Андрей Ярмоленко и защитник американского "Остина" Александр Сваток. Под вопросом также участие в Лиге наций капитана донецкого "Шахтера" Тараса Степаненко.

В октябре "сине-желтые" сыграют два поединка. 11 октября сборная Украины примет Грузию, а 14 октября встретится с Чехией. Оба номинально домашних матча подопечные Реброва сыграют в Польше – в Познани и Вроцлаве соответственно.