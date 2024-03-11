Сборная Украины завоевала 34 медали на соревнованиях ветеранов в США

На международные спортивные соревнования среди раненых военнослужащих и ветеранов войны отправились 30 украинцев. В первые дни United States Air Force Trials 2024 они завоевали 20 золотых медалей в разных видах программы.

Украинские ветераны соревнуются в 11-ти адаптивных видах спорта. Сейчас лучше всего дела обстоят в плавании, где они выиграли 26 наград, в том числе 15 золотых. Еще по одному "золоту" украинцы завоевали в волейболе сидя и велоспорте, а еще шесть золотых и серебряных медалей – в пауэрлифтинге.

"Спорт – это прежде всего дисциплина. И это зона комфорта для всех военных. Спорт не имеет предела, ты каждый раз задаешь себе новую цель и, побеждая себя и соперников, получаешь уверенность и веру в себя. Спорт – это тяжело, некомфортно, иногда больно, но каждый шаг, выстрел, сантиметр, или килограмм приближает раненого воина от "Я не могу" к "Я могу все!" – рассказала главный тренер команды Елена Яновская.

По ее словам, наибольшее достижение – новое принятие себя подопечными. В частности, один из спортсменов признался Яновской, что вернул себе ощущение, "которое было за мгновение до ранения". "А для тренера такое ощущение подопечного – лучшее вознаграждение", – резюмировала она.

Фото: Украинские герои на американской земле (facebook.com/mva.gov.ua)