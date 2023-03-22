Сборная Украины запланировала шесть спаррингов перед хоккейным ЧМ-2023

В первые три недели апреля "сине-желтые" сыграют 6 товарищеских матчей. Соперниками команды Вадима Шахрайчука станут Венгрия, сборная латвийских клубов и национальная команда Литвы.

С каждым соперником сборная Украины проведет по два спарринга. На 5-6 апреля запланированы встречи с венграми в Мишкольце. Далее "сине-желтые" поедут в Ригу на поединки со сборной клубов Латвии (14-15 апреля). Закроет программу украинская сборная в Вильнюсе, где будет противостоять литовцам 18-19 апреля.

Тренировочный сбор коллектив Шахрайчука начнет 4 апреля. В предварительный список хоккеистов на ЧМ-2023 попали 38 хоккеистов. Базовым клубом сборной Украины стал херсонский "Днепр" – 8 исполнителей.

Хоккейный Мундиаль в Дивизионе IB "сине-желтые" начнут матчем против китайской сборной 23 апреля. На форуме в Таллине соперниками украинской команды такде будут сборные Японии, Эстонии, Сербии и Нидерландов. В Дивизион IA поднимется только победитель группы.