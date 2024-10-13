Сборная Украины потеряла вратаря перед противостоянием с Чехией в Лиге наций

Голкипер донецкого "Шахтера" Дмитрий Ризнык досрочно покинул лагерь национальной команды Украины. Он не попадет в заявку на матч Лиги наций 2024/25 против сборной Чехии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал УАФ.
Матч Украина – Чехия состоится 14 октября во Вроцлаве. Поединок примет стадион "Тарчински Арена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45.
Ризнык получил травму и уехал из рядов национальной команды. Восстановлением кипера займется медперсонал "горняков". В распоряжении главного тренера сборной Украины Сергея Реброва остались два вратаря – Анатолий Трубин и Георгий Бущан.
Ризнык сначала попал в резервный список "сине-желтых". Однако голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин подхватил вирусную инфекцию, поэтому вратаря "Шахтера" перевели в основной перечень исполнителей. Впрочем, матч против Грузии (1:0) он провел в запасе.
"Сине-желтые" завершили первый круг на последней строчке группы B1. Подопечные Реброва набрали 3 очка.
После стартовых поражений от сборных Албании (1:2) и Чехии (2:3) национальная команда смогла одолеть Грузию. Единственный мяч в поединке оформил Михаил Мудрик. Для сохранения шансов на повышение в классе сборная Украины должна побеждать и Чехию.
После противостояния с командой Ивана Гашека "сине-желтые" сыграют два поединка на выезде. В ноябре украинская сборная встретится с Грузией (16 ноября) и Албанией (19 ноября).
К слову, накануне сборная Польши уступила Португалии в Лиге наций.
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