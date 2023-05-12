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Сборная Украины потеряла лидера команды на летние матчи отбора к Евро-2024

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Лондон, Пятница 12 мая 2023 10:46
Сборная Украины потеряла лидера команды на летние матчи отбора к Евро-2024 Фото: Александр Зинченко не сыграет до нового сезона (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Сезон 2022/23 досрочно завершился для полузащитника лондонского "Арсенала" Александра Зинченко. Не поможет он и сборной Украины в трех июньских поединках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Athletic.

26-летний универсал "канониров" получил неприятную травму. Украинец вылетел из-за повреждения икроножной мышцы.

Зинченко, вероятнее всего, избежит хирургического вмешательства. Однако, из-за лечения консервативным методом, он пропустит концовку сезона в английской Премьер-лиге и ближайшее окно для матчей национальных команд.

"Арсенал" сохранил математические шансы на чемпионский титул. В финальных турах лондонцы встретятся с "Брайтоном", "Ноттингемом" и "Вулверхэмптоном". Идущий первым с матчем в запасе отставание составляет 1 очко.

По данным ВЗБИРНА, Зинченко не приедет в лагерь сборной Украины в июне. На первый летний месяц у "сине-желтых" сложился насыщенный график. 12 июня главная команда проведет спарринг с Германией, а затем сборную ждут два матча квалификации к Евро-2024 – против Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня).

Сборная Украины на старте отбора потерпела поражение от Англии на выезде (0:2). "Три льва" как раз идут в лидерах группы C (6 очков), опережая итальянцев и македонцев (по 3 пункта). На чемпионат Европы выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

К слову, ранее экс-форвард сборной Селезнев анонсировал прощальный матч на июнь.

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Александр Зинченко Сборная Украины
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