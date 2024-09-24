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Сборная Украины уверенно обыграла Нидерланды и вышла в 1/4 финала футзального ЧМ-2024

Фото: Даниил Абакшин записал в свой актив результативную передачу (facebook.com/UKRAINEFUTSAL)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины по футзалу одолела сборную Нидерландов в первом раунде плей-офф чемпионата мира 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат мира-2024, 1/8 финала

Нидерланды – Украина – 1:3

Голы: Бузамбу, 28:54 – Зварыч, 05:29, Мельник, 30:29, 39:23

 

"Сине-желтые" попытались завладеть инициативой в дебюте. Активность от подопечных Александра Косенко позволила оформить быстрый гол. На 6-й минуте Корсун отдал на Абакшина, тот убрал защитника и вывел Зварыча на пустые ворота.

Нидерландцы ответили выходом один на один Букари, но Сухов справился с этим вызовом. Вскоре Микитюк со штрафного с рикошетом попал в перекладину! Самый реальный момент сравнять счет "оранжевые" упустили под занавес тайма – Уадду после стенки с партнером пробил в штангу.

На старте второй половины Корсун попал в перекладину, а Чернявский после перехвата не сумел переиграть Кейка. Постепенно нидерландская сборная отодвинула ход событий подальше от собственных ворот, а затем сравняла счет. Это Бузамбу замкнул передачу Букари после сольного прохода.

Сборная Украины перешла в атаку с двойным желанием. Восстановить преимущество команда Косенко сумела достаточно быстро. Помогло подключение Сухова, который продвинулся в центр площадки и отдал на Мельника, а тот уложил на паркет кипера и с острого угла отправил мяч в сетку.

"Сине-желтые" могли развить успех, в частности, Микитюк после розыгрыша свободного пробил рядом со штангой. Нидерландцы же перешли к игре с пятью полевыми на финальных минутах, но пропустили в третий раз – Мельник после перехвата вколотил мяч в ворота без голкипера, установив финальный результат.

Соперник сборной Украины в 1/4 финала определится в среду, 25 сентября. Место на четвертьфинальной стадии Мундиаля разыграют сборные Испании и Венесуэлы. Пиренейцы выиграли группу D, а вот латиноамериканские футзалисты попали в плей-офф с третьего места в квартете F.

К слову, ранее оценили шансы сборной Украины выиграть группу Лиги наций 2024/25.

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