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Сборная Украины по волейболу упустила шанс получить путевку на Олимпиаду-2024

Фото: Сборная Украины по волейболу упустила шанс получить путевку на Олимпиаду-2024 (facebook.com/fvu.in.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Мужская сборная Украины по волейболу упустила шанс отобраться на Олимпиаду-2024 из-за квалификационного турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне спорт".

В пятом туре украинские спортсмены одержали вторую победу на турнире - победили Катар со счетом 3:1 по сетам. Результат позволил подняться на пятое место и сохранить математические шансы на получение олимпийской лицензии в случае поражения Германии от Чехии. 

Впрочем, немецкая команда обыграла чехов со счетом 3:0 по сетам и одержала пятую победу на турнире. Украинцы не могут финишировать в топ-2. Италия и Бразилия, которые идут на втором и третьем месте - имеют по четыре победы и еще один очный поединок между собой. 

Олимпиада по волейболу 

Сейчас украинских спортсменов еще ожидает два матча на олимпийском квалификационном турнире. Несмотря на то, что они уже не смогут получить прямую путевку, все же имеют возможность побороться за место на Играх в Париже через мировой рейтинг.

В мировом рейтинге Украина занимает 16-е место. Чтобы улучшить положение, спортсмены должны победить в двух следующих матчах.

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Волейбол