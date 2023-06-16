Сборная Украины вырвала волевую победу над Северной Македонией с 0:2 до перерыва

Евро-2024, квалификация, группа C, 3-й тур

Северная Македония – Украина – 2:3

Голы: Барди, 31 (пенальти), Эльмас, 39 – Забарный, 62, Конопля, 67, Цыганков, 83

"Сине-желтые" попытались запугать соперника уже на 1-й минуте. Миколенко отважился пробить с дистанции, но мяч прошел над перекладиной. Впрочем, желаемого развития такой старт команды Сергея Реброва не получил.

Постепенно балканцы перехватили инициативу и фактически перевели кислород атакующим исполнителям сборной Украины. Хозяева чувствовали себя уверенно на чужой половине и выполнили серию стандартов. Один из них и стал роковым для украинцев – Матвиенко в простой ситуации сыграл руками и привез пенальти.

Правда, арбитр указал на отметку только после просмотра повтора. Но это обстоятельство не помешало Барде переиграть Трубина из одиннадцатиметрового. Пропущенный мяч отправил сборную Украины в легкий нокдаун, а Трайковски коварным ударом на 35-й минуте чуть не наказал гостей во второй раз.

Однако второй пропущенный мяч не обошел стороной Трубина. Забили македонцы еще до перерыва. Эльмас от левого края сместился в центр и без сопротивления "сине-желтых" мастерски положил мяч дальним ударом в верхний угол ворот – 2:0.

Игровая катастрофа в первой половине заставила штаб Реброва уже со стартом второго тайма выпустить двух новых исполнителей – Коноплю и Ваната. Оба сразу же проявили многое желание. Украина попыталась прижать хозяев к своим воротам, но большинство атак оставались беззубыми.

Тем неожиданнее стала ударная пятиминутка "сине-желтых" в середине второй половины. Героями команды Реброва стали защитники. Сначала Забарный головой элегантно замкнул навес Цыганкова от углового флажка. А затем Конопля подключился к атаке и классно положил в дальний угол с линии штрафной – 2:2!

На 73-й минуте закрутить интригу до максимума решил защитник Северной Македонии Муслиу. Он грубо сыграл на подступах к штрафной, увидел в руках оказавшегося вторым арбитра "горчичник" и ушел отдыхать досрочно. Цыганков чуть не наказал мгновенно, но после прямого удара со штрафного прошел над девяткой.

Зато все удалось на 83-й. Мудрик мастерски навесил с левого фланга на Цыганкова, а тот сыграл на опережение и головой направил мяч в сетку. Оборона балканцев во главе с кипером Димитриевским осталась в статистах, а сборная Украины вырвала сверхважную победу.