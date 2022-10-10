Сборная Украины в отборе к Евро-2024: полное расписание матчей национальной команды

По итогам жеребьевки во Франкфурте Украина попала в группу C. Там соперниками национальной команды станут Италия, Англия, Северная Македония и Мальта.

Стартовый тур отбора был назначен на 23 марта. В этот день сборная Италии примет англичан, а северомакедонскую национальную команду посетит Мальта. Сборная Украины же начнет турнир со 2-го тура, где встретится с Англией на выезде (26 марта).

В июне "сине-желтые" сыграют с Северной Македонией на выезде и домашний матч против сборной Мальты. Самым трудным для национальной команды станет сентябрь 2023-го, на который назначили поединки с Англией (9 сентября) и Италией (12 сентября).

Еще два матча Украина проведет в октябре – домашний против македонцев (14 октября) и выездной против сборной Мальты (17 октября). В решающем туре 21 ноября сборная Украины дома примет итальянцев.

Список матчей сборной Украины в квалификации к Евро-2024:

Англия – Украина, 26 марта, 19:00

Северная Македония – Украина, 16 июня, 21:45

Украина – Мальта, 19 июня, 21:45

Украина – Англия, 9 сентября, 19:00

Италия – Украина, 12 сентября, 21:45

Украина – Северная Македония, 14 октября, 16:00

Мальта – Украина, 17 октября, 21:45

Украина – Италия, 21 ноября, 21:45

УЕФА по результатам жеребьевки сформировал 10 отборочных групп. На чемпионат Европы в Германии выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Еще одну путевку получила хозяйка турнира, а 3 места зарезервированы за победителями плей-офф Лиги наций.