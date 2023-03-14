ua ru
Вт, 14 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сборная Украины согласовала спарринг с четырехкратными чемпионами мира

Новина українською →
Бремен, Вторник 14 марта 2023 15:25
Сборная Украины согласовала спарринг с четырехкратными чемпионами мира Фото: "Сине-желтые" еще не побеждали сборную Германии (facebook.com/DFBTeamEN)
Автор: Антон Федорцив

В рамках подготовки к домашнему чемпионату Европы-2024 сборная Германии проведет контрольный поединок против национальной команды Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW Sports.

Матч Германия – Украина предварительно запланирован на 12 июня. Спарринг сборных примет Бремен. Поединок состоится на домашней арене местного "Вердера" – "Везерштадионе".

Для немецкой сборной матч будет особенным. Он станет 1000-м в летописи Бундестима. Первый матч Германия провела еще в 1908 году, когда встретилась со сборной Швейцарии. С тех пор немцы выиграли 4 чемпионата мира (1954, 1974, 1990, 2014) и три чемпионата Европы (1972, 1980, 1996).

История противостояний сборных Германии и Украины насчитывает 8 матчей. Безусловное преимущество на стороне немецкой команды – 5 побед, 3 ничьих. В последний раз пути национальных команд пересекались в Лиге наций 2020/21. Тогда Бундестим дважды победил (2:1, 3:1).

Германия станет хозяином континентального первенства 2024 года. К турниру команда Ханси Флика будет готовиться через товарищеские матчи. Тем временем сборная Украины в марте начнет квалификационный турнир, а в июне сыграет два поединка отбора – против Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 марта).

К слову, ранее вспомнили тренеров-совместителей в истории сборной Украины во главе с Лобановским.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Германии Сборная Украины
NEWS
ВСУ продолжат удерживать Бахмут: решение Ставки с Зеленским
ВСУ продолжат удерживать Бахмут: решение Ставки с Зеленским
DAILY
Китайское предупреждение. Какого "мира" добивается Пекин и есть ли угрозы для Украины
Данила Крамаренкостарший редактор ленты новостей Китайское предупреждение. Какого "мира" добивается Пекин и есть ли угрозы для Украины