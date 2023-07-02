Сборная Украины U-21 одолела Францию в 1/4 финала Евро-2023 и впервые поедет на Олимпиаду

Евро-2023, 1/4 финала

Франция U-21 – Украина U-21 – 1:3

Голы: Шерки, 19 – Судаков, 32 (пенальти), 44, Бондаренко, 86

Старт встречи "трехцветные" оставили за собой. Уже в дебюте кипер украинцев Трубин вынужден был попотеть – сначала ногами парировал удар Баркола после ошибки Бондаренко, а затем справился с добыванием Шерки. Впоследствии последний неточно пробил со штрафного.

Давление Франции U-21 дало плоды на 19-й минуте. Галлам удалась атака правым флангом, когда за спину Вивчаренко ворвался Баркола и прострелил в центр. Там мяч принял Шерки, убрал Таловерова и заставил Трубина капитулировать.

Украинцы довольно быстро пришли в себя. Крыськив уже через несколько минут отправил мяч в сетку ворот Шевалье, но судейская бригада справедливо зафиксировала офсайд. Гуири в ответ мог удвоить преимущество французов, но вратарь вытащил из-под перекладины его удар головой.

А на 30-й сборная Украины U-21 заработала пенальти. Это Мудрик взял инициативу на себя, вошел в штрафную зону слева и заставил Калюлю сфолить. К отметке подошел Судаков и уверенно развел мяч и голкипера по разным углам.

Французская команда вскоре могла восстановить статус-кво, но за "сине-желтых" после удара Баркола сыграла штанга. Зато своим шансом подопечные Руслана Ротаня воспользовались перед перерывом. Мудрик держал мяч в центре поля и заметил рывок партнера – роскошная передача вывела Судакова на свидание с кипером, которым хавбек воспользовался сполна.

Со стартом второй половины на поле значительно прибавилось контактной борьбы. Эпицентр событий сместился в центральную зону, где соперники принялись отчаянно отбирать мяч друг у друга. Пошли и "горчичники" – 5 на две команды за первые 20 минут.

Моментов пришлось подождать до середины тайма. Вот Баркола выскочил на ударную позицию под углом, но переиграть Трубина с близкого расстояния не смог. Назаренко же не смог отдать точный пас на Сикана в контратаке "сине-желтых". Правда, арбитр в обеих ситуациях зафиксировал офсайд.

На 76-й минуте проявил себя Адли. Француз с линии штрафной опасно пробил с разворота. Однако Трубин справился с ударом хавбека. А на 81-й Вахи на добивании после сэйва голкипера даже отправил мяч в сетку "сине-желтых". Впрочем, спас ребят Ротаня VAR – вне игры.

Украина U-21 ответила возможностью Назаренко. Он оказался с мячом на линии штрафной, но с рикошетом сфера улетела на угловой. На 86-й минуте наша команда свой момент реализовала. Это Бондаренко получил передачу в пределах штрафной, обыграл защитника и элегантно подсек мяч над голкипером – 1:3!

Финальные минуты превратились в формальность. Молодежная сборная Украины вышла в 1/2 финала, где во второй раз встретится с Испанией U-21. Матч состоится 5 июля в Бухаресте. Главную же турнирную задачу "сине-желтые" уже выполнили – завоевали олимпийскую лицензию на Игры-2024 в Париже.