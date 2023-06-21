Сборная Украины U-21 с победы над Хорватией стартовала на Евро-2023

Евро-2023, групповой этап, группа B

Украина U-21 – Хорватия U-21 – 2:0

Голы: Кащук, 19, Сикан, 48

"Сине-желтые" попытались захватить инициативу в дебюте. Подопечные Руслана Ротаня не боялись идти вперед и идти в рискованные обыгрыши. Не заставили себя ждать и первые возможности. Вот защитник Хорватии U-21 лишь в последний момент прервал прострел на Сикана.

Активный прессинг украинцев едва не привел к роковой ошибке кипера балканской сборной. Он пошел в дриблинг близ собственных владений и едва не потерял мяч. Хорваты попытались огрызнуться в ответ, но Батагов заблокировал попытку пробить.

А на 19-й минуте Украина вышла вперед. Это Кащук продемонстрировал индивидуальный класс. Накрутив четырех защитников, он оказался в центре штрафной и низом покатил мяч мимо голкипера – 1:0.

Хорватия до конца первой половины опасность создавала преимущественно со стандартов. Дважды в центре внимания оказывался Булат. Сначала он со штрафного обвел стенку – мяч рикошетом от Бондаренко пошел на угловой. А со второй попыткой балканца справился Трубин.

Неизвестно, как развернулись бы события во втором тайме, если бы "сине-желтые" оперативно не оформили второй мяч. Кащук протащил мяч на правый край штрафной и выполнил навес на линию вратарской, а там Сикан головой переправил мяч в сетку. Оборона исполнила роль статистов.

Балканцы бросились отыграться. Хорватская команда выдала неплохой отрезок, в течение которого откровенно наиграла на гол. Тем не менее, мяч упорно не шел в ворота Трубина. Сам вратарь действовал уверенно, да и точности "шахматным" не хватало. А Стойкович с отскока попал в перекладину!

Ребята Ротаня несколько раз могли поймать сборную Хорватии U-21 в контратаках. В частности, дважды по левому флангу убегал Назаренко. Но в первом выпаде он неудачно прострелил вдоль ворот. Во втором же эпизоде после перехвата не попал в ворота.

В финальные минуты хорваты пытались организовать штурм ворот Трубина. Но до действительно голевых моментов дело так и не дошло. Итак, сборная Украины U-21 сохранила победный счет и набрала важные 3 очка. Следующий матч "сине-желтые" сыграют 24 июня против хозяев – молодежки Румынии.