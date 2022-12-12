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Сборная Украины U-20 уверенно одолела Польшу на хоккейном чемпионате мира

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Бытом, Понедельник 12 декабря 2022 20:28
Сборная Украины U-20 уверенно одолела Польшу на хоккейном чемпионате мира Фото: Украинская молодежка одержала две победы в двух матчах (iihf.com)
Автор: Антон Федорцив

Победой с пятью шайбами молодежная сборная Украины по хоккею завершила поединок против сверстников из Польши на чемпионате мира U-20 в Дивизионе IB.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат мира U-20, IB, 2-й тур

Украина U-20 – Польша U-20 – 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)

Шайбы: Сибилевич, 01:54, Садовиков, 02:19, 39:51, Коржилецкий, 45:03, Атаманчук, 48:35 – М. Кусак, 29:07, Мациас, 33:45

"Сине-желтые" шокировали хозяев двумя голами в стартовые три минуты. Сначала команда Александра Бобкина классно разыграла большинство в атаке веером – Коржилецкий от правого борта отпасовал Дубскому, а тот отдал на Сибилевича, который и пробил Климовски. А через полминуты Садовиков классно завершил сольный проход.

Тем не менее, "орлы" отыскали внутренние резервы, чтобы отыграться во втором периоде. Михал Кусак дальним броском в девятку размочил счет в середине 20-минутки. Впоследствии вратарь Сердюк не справился и с выстрелом с дистанции от Мациася.

Однако украинцы сумели вырваться вперед. В меньшинстве шайбу на "пятаке" протолкнул за линию Садовиков. В третьем периоде сборная Украины U-20 забила еще дважды. Коржилецкий завершил классную затяжную комбинацию "сине-желтых", а Атаманчук добил шайбу в рамку после ошибки кипера – 5:2 в итоге.

Благодаря второй победе украинская команда закрепилась в лидерах секстета. Следующий поединок ребята Бобкина проведут 14 декабря против эстонских ровесников. Балтийцы уже проиграли Польше и Южной Корее.

К слову, накануне Украина U-20 разгромила сборную Италии в стартовом туре соревнований.

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