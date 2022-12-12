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Украинская молодежка с разгрома Италии начала чемпионат мира U-20

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Бытом, Понедельник 12 декабря 2022 10:21
Украинская молодежка с разгрома Италии начала чемпионат мира U-20 Фото: Алексей Дахновский (слева) оформил ассист (facebook.com/fisg.it)
Автор: Антон Федорцив

Уверенной победой сборной Украины U-20 над ровесниками из Италии завершился стартовый матч чемпионата мира в Дивизионе IB.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат мира U-20, IB, 1-й тур

Италия U-20 – Украина U-20 – 0:4

Шайбы: Панасенко, 30:23, Сидоренко, 30:55, Трахт, 33:40, Ковальчук, 46:31

Нервный первый период завершился без голов. "Сине-желтые" вполне могли и пропустить, но голкипер столичного "Сокола" Сердюк выполнил несколько сэйвов. А в середине второй 20-минутки украинцы повели после выигранного вбрасывания, когда Панасенко сыграл на "пятаке".

А уже в следующей атаке команда Александра Бобкина удвоила преимущество. Это Сидоренко вовремя подставил клюшку под дальний бросок Шамардина. Еще через три минуты счет стал разгромным – Трахт классно пробил с лета. Похоронил итальянцев Ковальчук в третьем периоде, добивший шайбу в затяжной атаке.

Кроме сборной Украины U-20 победы в стартовом туре также одержали японцы и поляки (в овертайме). Уже 12 декабря "сине-желтые" сыграют против польской молодежки. Перед форумом команды обменялись победой в спаррингах – 2:1, 2:4.

Чемпионат в польском Бытоме продлится до 17 декабря. В высший дивизион поднимется победитель кругового турнира на 6 команд – Япония, Украина, Эстония, Италия, Польша, Республика Корея.

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