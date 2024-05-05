Сборная Украины скандально потеряла 9 волейболистов: известна реакция тренера

Аргентинский специалист раскрыл имена волейболистов, отказавшихся выступать за "сине-желтых" в сезоне-2024. В список отказников попали легионеры и звезды национального первенства.

Не приехали на собрание национальной команды предстравники слобожанского "Прометея" – доигровщик Ян Ерещенко, центральный блокирующий Дмитрий Теременко, либеро Горден Брова и связующий Виталий Щитков. Компанию им составил легионеры Олег Плотницкий ("Перуджа") и Тимофей Полуян ("АОНС Милон"), а также дуэт из львовских "Барком-Летучих мышей" – доигровщик Илья Ковалев и диагональный Василий Тупчий. Они недавно завершили сезон в польской Плюс Лиге.

"Честно говоря, для меня это был настоящий шок. Я был уверен, что такое невозможно в принципе, а в стране, которая третий год находится в состоянии войны, и подавно. Ведь я приехал сюда, чтобы помочь украинцам, чтобы еще больше поднять престиж этой страны на международной арене. И вдруг такое. Неприятнее в этой ситуации, что подавляющее большинство отказников сами не позвонили мне и не приехали на сбор, а передавали информацию через своих агентов", – заявил Лосано.

В нынешнем сезоне сборная Украины будет выступать в Золотой Евролиге и, возможно, в Кубке претендентов. Отсутствием крупных турниров отказ от вызова в национальную команду объяснил капитан сборной Плотницкий. Зато четверка из "Прометея" отправила справки о травмах.