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Сборная Украины начала подготовку к решающим турам Лиги наций

Анталья, Понедельник 11 ноября 2024 17:49
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Сборная Украины начала подготовку к решающим турам Лиги наций Фото: Подопечные Сергея Реброва будут тренироваться в Турции (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины собралась на тренировочный сбор перед ноябрьскими поединками сезона 2024/25 Лиги наций УЕФА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Костяк "сине-желтых" из чемпионата Украины прибыл в турецкий Белек. В понедельник туда приедут и легионеры команды Сергея Реброва.

Представители отечественной Премьер-лиги ночью поездом добрались до польского Перемышля. Далее украинская делегация вылетела из Жешува в Анталью. На турецкой земле сборная Украины будет готовиться к матчам Лиги наций, а 15 ноября улетит в грузинский Батуми.

В столице автономной Аджарии "сине-желтые" встретятся со сборной Грузии 16 ноября. Затем национальная команда улетит в Тирану на матч против сборной Албании (19 ноября). Сборная Украины обязана побеждать, чтобы претендовать на выход в Дивизион A.

Украина в Лиге наций 2024/25

Команда Реброва начала турнир с двух поражений. В сентябре "сине-желтые" проиграли албанцам (1:2) и чехам (2:3).

В 3-м туре сборная Украины одержала первую победу, минимально обыграв Грузию. Единственный мяч оформил Михаил Мудрик. В свою очередь сразу три исполнителя – Дмитрий Крыськив, Александр Назаренко и Иван Калюжный – тогда дебютировали в составе национальной команды.

Украинская сборная перед ноябрьским циклом занимает последнее место в группе B1 с четырьмя баллами. Чехия набрала 7 очков, а команды Грузии и Албании – по 6 пунктов. "Сине-желтым" не помогут Андрей Лунин (личные причины), Виктор Цыганков (травма) и Виталий Буяльский (повреждение).

К слову, ранее подвели итоги октября для сборной Украины в Лиге наций.

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