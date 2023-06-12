Сборная Украины расписала ничью с Германией в дебютном спарринге Реброва

Контрольный поединок

Германия – Украина – 3:3

Голы: Фюллькруг, 6, Хаверц, 83, Киммих, 90+1 (пенальти) – Цыганков, 19, 56, Рюдигер, 23 (автогол)

Стартовый мандраж "сине-желтых" позволил немцам уверенно чувствовать себя в первые минуты. Уже на 2-й Фюллькруг чудом не наказал украинскую сборную за неудачную передачу назад Мудрика. Но сполна реабилитировался четыре минуты спустя – Вольф с угла штрафной пробил в партнера, а мяч от Фюллькруга залетел под перекладину.

Однако пропущенный мяч позволил Украине перезагрузиться. Постепенно подопечные Сергея Реброва выровняли положение и начали строить собственные атакующие выпады. А впоследствии организовали ударную четырехминутку, шокировавшую команду Ханси Флика.

Сначала Цыганков классным ударом завершил комбинацию с участием бывших партнеров по "Динамо". Забарный бросил Тымчика в прорыв правым флангом, а тот сбросил вингеру "Жироны" – Цыганков технично отправил мяч под штангу. А затем Тымчик прострелил в центр штрафной, а Мудрик пробил в касание после разумного движения Цыганкова – мяч попал в ногу Рюдигера и залетел в ворота.

Немцы имели возможности сравнять счет еще до перерыва. Вот Горецка пробил над девяткой после передачи Вольфа. Дальше Фюллькруг не попал головой в створ после навеса с левого края. А на последней минуте Сане со штрафного проверил на прочность перекладину.

На второй тайм сборная Германии вышла заряженной на то, чтобы отыграться. Впрочем, после нескольких попыток организовать атаку хозяева пропустили в третий раз. К тому же в этот раз немцы "привезли" гол в свои ворота под прессингом сборной Украины.

На 56-й минуте Гинтер получил неудобную для приема передачу назад, неудачно обработал мяч и позволил Довбику перехватить сферу. Форвард "Днепра-1" вырвался на свидание с голкипером, но не пожалел мяч для партнера и отбросил в сторону. Цыганков же в касание отправил мяч за линию – 1:3!

Германия вынуждена была бросить все силы, чтобы спасти юбилейный, 1000-й матч в истории. Хаверц не смог воспользоваться передачей Клостерманна и пробил с лета неточно. Впоследствии тем же "подвигом" отличился Рюдигер после выбивания Матвиенко. А на 77-й минуте мяч просвистел рядом со штангой после выстрела Сане.

Давление немцев росло и дало плоды на 83-й. Рюдигер выполнил длинную передачу вперед на Хаверца, который, казалось, находился под пристальной опекой Матвиенко. Однако украинский защитник проиграл силовую борьбу звезде "Челси" и позволил сократить отрыв в счете.

Нервные финальные минуты в очередной раз стали роковыми для украинских команд. В простой ситуации Соболь врезался в Хаверца в пределах штрафной, а рефери уверенно назначил пенальти. К отметке подошел Киммих и точным ударом под штангу сравнял счет и установил окончательный результат.