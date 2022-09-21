Сборная Украины разгромно проиграла Шотландии и лишилась лидерства в группе Лиги наций

Лига наций, группа B1, 1-й тур (перенесенный матч)

Шотландия – Украина – 3:0

Голы: Макгинн, 70, Дайкс, 80, 87

В дебюте команды обменялись опасными выпадами. Правда, до акцентированных ударов в обоих случаях дело не дошло. На 11-й минуте Караваев и Бондарь неудачно сыграли на подступах к собственной штрафной и позволили пробить Адамсу, но Трубин намертво поймал мяч.

Постепенно "Тартановая армия" перебрала инициативу к собственным ногам. Вот перспективный прострел Кристи просвистел над вратарской "сине-желтых". Впоследствии Макгинн не смог метко пробить головой из границ штрафной зоны. Далее же удар Армстронга с линии штрафной парировал Трубин.

До перерыва сборная Украины напомнила о себе только стандартом после фола на Мудрике. Удар из зоны по центру ворот метров с 30-ти взялся исполнять Малиновский, но его мощный выстрел приняла на себя стенка. В свою очередь шотландцы могли создать проблемы в контратаке, но Бондарь ценой желтой карточки ее сорвал.

На старте второго тайма сборная Шотландии усилила давление на редуты украинцев. Зато "сине-желтые" попытались взять на вооружение скорые контрвыпады. В одном из них Мудрик едва не угодил в опрометчиво оставленные Гордоном ворота, но в створ не попал.

Вскоре "Тартановая армия" начала транжирить настоящие моменты. Сначала две возможности упустил Армстронг – пробил в руки Трубину после паса Тирни и запустил мяч над воротами после классной передачи Мактоминея. Его запев потом поддержал Адамс. Нападающий в течение одной атаки умудрился пробить головой в перекладину после флангового навеса, а затем Трубин в гандбольном стиле ногами взял еще один удар форварда.

Но вечно везти сборной Украины не могло. Фарт окончился на 70-й минуте. Это Макгинн в очередной раз продавил Бондаря на левом краю штрафной и точно пробил в дальний угол – 1:0.

Сбавлять обороты после забитого мяча шотландцы, однако, не собирались. Команда Стива Кларка продолжила давление, и уже самоотверженная игра Трубина в воротах спасла "сине-желтых" после дальнего выстрела Тирни. Однако еще дважды "Тартановая армия" сумела забить.

Дубль оформил джокер сборной Шотландии Дайкс. Нападающий английского КПР дважды хрестоматийно забил после угловых. В обоих случаях он смог головой замкнуть выверенные навесы Фрейзера с левого фланга после выигранной им и партнерами силовой борьбы...

Хоть что-то противопоставить шотландцам сборная Украины до финального свистка так и не смогла. После разгромного поражения "сине-желтые" лишились лидерства в квартете B1. За два тура до конца розыгрыша первой идет Шотландия (9 очков), а украинская команда отстает от нее на два пункта. Следующий матч украинцы сыграют 24 сентября против сборной Армении.