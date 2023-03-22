Сборная Украины проведет секретный спарринг перед Англией: что известно

"Сине-желтые" сыграют спарринг с "Брентфордом" 23 марта. Планируемое время старта поединка – 19:00 по киевскому времени.

О контрольном матче с "пчелами" якобы договорился бывший наставник сборной Александр Петраков. В августе прошлого года он побывал в лагере представителя АПЛ. Там он встретился с коучем "Брентфорда" Франком, пообщался с украинским хавбеком Ярмолюком и посетил поединок лондонцев в чемпионате Англии.

И. о. наставника сборной Украины Руслан Ротань вспомнил о спарринге против "Брентфорда" во время пресс-конференции в Лондоне. В частности, он допустил выход на позиции в центре атаки вингера "Челси" Михаила Мудрика.

"Завтра у нас товарищеская игра с "Брентфордом", нужно посмотреть на состояние игроков, их понимание, ключевые связи. Сделав выводы, будем готовиться к Англии. Но я хочу сказать, что все может быть. Я думаю, что Михаил там может сыграть, у него есть качества центрфорварда", – рассказал тренер.

Нынешний сезон – лучший в новейшей истории "Брентфорда". В данный момент "пчелы" идут на 8-й строчке АПЛ, имея в активе 42 очка. Лондонцы всего на пять пунктов отстают от топ-5 элитного дивизиона.