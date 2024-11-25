Сборная Украины проиграла четвертый раз подряд в отборе на Евробаскет-2025

Евробаскет-2025, квалификация, группа A

Израиль – Украина – 88:75 (11:16, 18:24, 27:17, 32:18)

Два дня назад "сине-желтые" без шансов уступили Израиль (73:86) в номинально домашнем поединке. Теперь встречались с тем же соперником – в номинально гостевом. Хотя оба матча принимала латвийская Рига.

После стартовых качелей Украина медленно, но неизменно наращивала свое преимущество. На первый перерыв команды ушли при счете 16:11 в пользу "сине-желтых", а после двух четвертей отрыв вырос уже до 11-ти пунктов (40:29).

Безусловно, лучшим на площадке в первые 20 минут игры был центровой украинской команды Артем Пустовой. На его личном счету числилось 10 очков и 5 подборов. Правда, он довольно быстро получил два персональных предупреждения, поэтому тренеры стали его беречь.

К сожалению, после большого перерыва нашу сборную было уже не узнать. Почти все, что команда смогла завоевать в первой половине, "сине-желтые" разбазарили в третьей четверти. Соперник выиграл ее с разницей "плюс 10", поэтому на последний перерыв команды ушли при минимальном преимуществе украинцев - 57:56.

В баскетболе есть поверье: кто выигрывает третью четверть, тот побеждает в матче. В отчетном поединке это сработало на все сто. Израиль, разогнавшись в предпоследнем отрезке, в четвертой четверти промчался к победе экспрессом. Заключительную десятиминутку соперник выиграл со счетом – 32:18. Украина, имея по ходу встречи преимущество в 12 очков, уступила в итоге с разницей "минус 13" (75:88).

Лучшая индивидуальная статистика в составе нашей сборной – у Александра Ковляра (15 очков), Пустовой к своим достижениям в первой половине добавил только три очка во второй. Его итоговый результат – 13 баллов и 5 подборов. Третий показатель – у Иссуфа Санона (12 очков).

Успех в матче с Украиной вывел сборную Израиля в финал Евробаскета. Шансы "сине-желтых" попасть туда после очередного фиаско почти равны нулю. Но они еще есть. Зимой 2025 года команда проведет последние поединки отбора - со Словенией (20 февраля) и Португалией (23 февраля).