Сборная Украины посредственно выступила на первых стартах Кубка мира по биатлону

Первыми на старт вышли дуэты 24-х сборных. Цвета сборной Украины защищали Артем Тищенко и Анастасия Меркушина.

"Сине-желтые" начали гонку под шестым номером. На дистанции Тищенко допустил лишь один промах, Меркушина – шесть. На протяжении большей части гонки дуэт украинцев находился недалеко от топ-тройки, но на последнем огневом рубеже отечественная биатлонистка закрыла 5 мишеней восемью патронами.

В конце концов, украинская команда откатилась на 10-е итоговое место. Причиной такого падения стала не только стрельба, но и невысокая скорость на трассе. Победу отметила сборная Швеции в составе Себастьяна Самуэльссона и Ханны Эберг.

В классической эстафете Украина выступила с четверкой Артем Прима, Антон Дудченко, Ирина Петренко и Кристина Дмитренко. Сначала на дистанции появились мужчины, затем – женщины.

На решающем этапе за сборную Украины пробежала дебютантка Дмитренко. Она вышла на дистанцию девятой, но после удачной стрельбы, в том числе и по скорости, поднялась на 8-е итоговое место. "Золото" же завоевала сборная Франции, за которую выступили Кантен Фийон-Майе, Эмильен Жаклен, Жюстин Бреза-Буше и Лу Жанмонно.

Результаты микста 4x1,5+5x1,5 км:

Швеция Норвегия (+13,8) Франция (+42,2)

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10. Украина (+1:21,3)

Итоги смешанной эстафеты 4x6 км:

Франция Норвегия (+15,7) Италия (+39,7)

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8. Украина (+3:37,2)