Сборная Украины по пляжному футболу получила соперников в отборе к ЧМ-2025
Национальная команда Украины узнала двух из трех оппонентов в квалификации к чемпионату мира 2025 года по пляжному футболу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.
"Сине-желтые" по результатам жеребьевки попали в группу F. Там соперниками сборной Украины будут сборные Польши и Норвегии. Третий оппонент определится позже.
В общей сложности функционеры сформировали 6 групп по четыре команды в каждой. Квота Европы на грядущий Мундиаль – 4 сборные. Отборочный турнир состоится в этом году в испанском Кадисе. Квалификация продлится с 4 по 13 октября.
ЧМ-2025 примут Сейшельские острова. Турнир пройдет 1-11 мая. В финальной части сразятся 16 национальных команд, а будет защищать титул чемпионов планеты.
Сборная Украины по пляжному футболу на чемпионатах мира
"Сине-желтые" дебютировали на Мундиале в 2005 году. Тогда национальная команда заняла 6-е место, что до сих пор остается лучшим результатом.
В последний раз Украина выступила на ЧМ-2013. "Сине-желтые" вылетели после группового этапа турнира. В этом году национальная команда должна была принять участие в чемпионате мира, но отказалась из-за допуска сборной Беларуси.
К слову, ранее оценили шансы сборной Украины выиграть группу Лиги наций 2024/25.
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