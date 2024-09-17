Сборная Украины по пляжному футболу получила соперников в отборе к ЧМ-2025

Национальная команда Украины узнала двух из трех оппонентов в квалификации к чемпионату мира 2025 года по пляжному футболу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ .

"Сине-желтые" по результатам жеребьевки попали в группу F. Там соперниками сборной Украины будут сборные Польши и Норвегии. Третий оппонент определится позже.

В общей сложности функционеры сформировали 6 групп по четыре команды в каждой. Квота Европы на грядущий Мундиаль – 4 сборные. Отборочный турнир состоится в этом году в испанском Кадисе. Квалификация продлится с 4 по 13 октября.

ЧМ-2025 примут Сейшельские острова. Турнир пройдет 1-11 мая. В финальной части сразятся 16 национальных команд, а будет защищать титул чемпионов планеты.

Сборная Украины по пляжному футболу на чемпионатах мира

"Сине-желтые" дебютировали на Мундиале в 2005 году. Тогда национальная команда заняла 6-е место, что до сих пор остается лучшим результатом.

В последний раз Украина выступила на ЧМ-2013. "Сине-желтые" вылетели после группового этапа турнира. В этом году национальная команда должна была принять участие в чемпионате мира, но отказалась из-за допуска сборной Беларуси.