ua en ru
Вт, 17 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сборная Украины по пляжному футболу получила соперников в отборе к ЧМ-2025

Вторник 17 сентября 2024 16:53
UA EN RU
Сборная Украины по пляжному футболу получила соперников в отборе к ЧМ-2025 Фото: "Сине-желтые" перед одним из поединков (Facebook/Ассоциация пляжного футбола Украины)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины узнала двух из трех оппонентов в квалификации к чемпионату мира 2025 года по пляжному футболу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

"Сине-желтые" по результатам жеребьевки попали в группу F. Там соперниками сборной Украины будут сборные Польши и Норвегии. Третий оппонент определится позже.

В общей сложности функционеры сформировали 6 групп по четыре команды в каждой. Квота Европы на грядущий Мундиаль – 4 сборные. Отборочный турнир состоится в этом году в испанском Кадисе. Квалификация продлится с 4 по 13 октября.

ЧМ-2025 примут Сейшельские острова. Турнир пройдет 1-11 мая. В финальной части сразятся 16 национальных команд, а будет защищать титул чемпионов планеты.

Сборная Украины по пляжному футболу на чемпионатах мира

"Сине-желтые" дебютировали на Мундиале в 2005 году. Тогда национальная команда заняла 6-е место, что до сих пор остается лучшим результатом.

В последний раз Украина выступила на ЧМ-2013. "Сине-желтые" вылетели после группового этапа турнира. В этом году национальная команда должна была принять участие в чемпионате мира, но отказалась из-за допуска сборной Беларуси.

Сборная Украины по пляжному футболу получила соперников в отборе к ЧМ-2025

К слову, ранее оценили шансы сборной Украины выиграть группу Лиги наций 2024/25.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины
NEWS
Казнь военнопленного мечом. Офис генпрокурора начал расследование
Казнь военнопленного мечом. Офис генпрокурора начал расследование
DAILY
Посол Василий Боднар: Турция продолжает быть активным посредником между Украиной и Россией
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Посол Василий Боднар: Турция продолжает быть активным посредником между Украиной и Россией