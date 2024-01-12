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Сборная Украины пошла на оргвыводы после худшей за полдесятилетия эстафеты

Фото: Артем Прима провалил первый этап командной эстафеты (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Тренерский штаб национальной команды Украины решил провести кадровые изменения после неудачного выступления четверки биатлонистов в немецком Рупольдинге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт".

Лидеры "сине-желтых" Артем Прима и Дмитрий Пидручный досрочно завершили пятый этап Кубка мира 2023/24. Оба уехали в австрийский Обертиллиах готовиться к следующим стартам сезона.

Прима и Пидручный в эстафете бежали на двух первых отрезках. Первый с кругом штрафа и 6-ю использованными дополнительными патронами передал эстафету последним, а второй сумел поднять команду только на одну ступеньку выше. В конце концов, сборная Украины финишировала на 18-й строчке усилиями Дениса Насыко и Виталия Мандзина.

Обойма национальной команды теперь состоит из пяти биатлонистов. Кроме упомянутых Насыко и Мандзина, в Рупольдинге будут соревноваться Антон Дудченко, Артем Тищенко и Тарас Лесюк. На субботу, 13 января, запланирован 10-километровый спринт. В свою очередь 14 января же состоится гонка преследования.

В нынешнем сезоне зачетные очки набрали четверо украинцев. Лучший из них – Пидручный (89 пунктов). Зато Прима не завоевал ни одного балла и лучше всего провел спринт в швейцарском Ленцерхайде – лишь 44-е место.

К слову, ранее вспомнили предыдущие старты украинских биатлонистов в Рупольдинге.

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