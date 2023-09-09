Сборная Украины первой отобрала очки у Англии в отборе к Евро-2024

Евро-2024, квалификация, группа C, 5-й тур

Украина – Англия – 1:1

Голы: Зинченко, 26 – Уокер, 41

ВИДЕО

Дебют встречи был за англичанами. "Три льва" за контроль мяча взялись в аристократической манере. Подопечные Гарета Саутгейта постепенно наращивали темп и приступили к поиску слабых мест в оборонительных редутах "сине-желтых". Но до опасности дело в первые 20 минут не дошло.

Справившись со стартовым давлением сборной Англии, украинцы немного осмелели. А на 26-й минуте неожиданно вышли вперед. Цыганков отдал Конопле на ход, а тот почти от лицевой линии прострелил в центр штрафной. Туда влетел Зинченко и в касание переиграл Пикфорда – 1:0!

"Три льва" теперь начали атаковать по-настоящему. Вот Кейн пробил выше ворот после передачи Саки. Выпад Мэддисона остановил Конопля, а передачу Уокера перехватил Матвиенко. Попытку того же Мэддисона нарисовать пенальти арбитр не оценил.

Впрочем, сборная Англии успела отыграться еще до перерыва. Кейн грамотно отошел в глубину и роскошной передачей из центрального круга вывел на ударную позицию Уокера. Защитник "Манчестер Сити" избежал офсайдной ловушки и с близкого расстояния пробил Бущана.

Еще сильнее ребята Саутгейта заиграли со стартом второй половины. Сначала Беллингем головой пробил в руки голкиперу сборной Украины. Вскоре Магуайр ударом выше ворот завершил розыгрыш штрафного. Для "сине-желтых" в эти минуты подвигом был переход центра поля.

А на 59-й минуте чудеса реакции продемонстрировал Бущан. Инициативу на себя взял Сака и с правого угла штрафной нанес мощный выстрел. Вратарь украинской команды кончиками пальцев перевел мяч в перекладину!

Давление "Трех львов" продолжалось и дальше. В частности, удар Саки заблокировал Кривцов. Кейн после смещения из центральной зоны налево пробил мимо дальней штанги. Украина же пыталась поймать англичан в контратаках, но фланговые прорывы ни Мудрику, ни Цыганкову не удавались.

На 85-й минуте еще раз героизм проявил Бущан. Навес Рашфорда со штрафного вратарь выбил кулаком, а затем в хаосе в штрафной "сине-желтых" смело бросился в ноги Магуайру и ценой повреждения ликвидировал угрозу у собственных ворот.

Финальные минуты цифры на табло не изменили. Итак, ничья во Вроцлаве стоила англичанам первой потерей очков в отборе. Теперь "Три льва" имеют 13 очков в активе и сохранили лидерство в группе C. Украинцы же набрали 7 пунктов и, по крайней мере, пока остаются вторыми. Позже свой матч сыграют Италия и Северная Македония.