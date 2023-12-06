Сборная Украины не прервала серию неудач с Чехией на гандбольном ЧМ-2023

ЧМ-2023, группа 4

Украина – Чехия – 23:30 (11:15, 12:15)

В дебюте встречи "сине-желтые" играли на равных с чешками. Однако впоследствии украинские гандболистки упустили рывок оппоненток и оказались в роли догоняющих. Сборная Украины сделала ставку на быстрые переходы из обороны в атаку и сократила отставание до минимума.

Однако Чехия смогла организовать новый рывок. А под сопровождение сирены о завершении первого тайма гол оформила MVP Лиги чемпионов Ержабкова. Как следствие, на перерыв "сине-желтые" ушли с дефицитом очков на уровне -4.

По схожему сценарию развернулись события во второй половине. Сначала подопечные Виталия Андронова неплохо взялись за ликвидацию отставания от чешских гандболисток. Дважды украинки оказывались совсем рядом со сборной Чехии, уступая всего 2 пункта.

Но впоследствии соперницы восстановили статус-кво. Чешки снова завладели инициативой и привезли сборной Украины на финише 7 очков преимущества. Отечественные гандболистки не побеждают Чехию почти 20 лет – с Евро-2004.

Итак, в основном раунде ЧМ-2023 "сине-желтые" остаются без очков. Следующий матч – против Нидерландов 8 декабря. Из группы шести команд в плей-офф Мундиаля выйдут только две лучшие сборные.