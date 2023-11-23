RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сборная Украины получила первого соперника в плей-офф за место на Евро-2024

Фото: "Сине-желтые" в двух шагах от поездки в Германию (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины узнала оппонента в 1/2 финала плей-офф Лиги наций. Им стала сборная Боснии и Герцеговины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию жеребьевки.

"Сине-желтые" попали в путь B турнира под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В этом мини-турнире четыре команды соревнуются за одну путевку на чемпионат Европы.

Украина будет противостоять сборной Боснии и Герцеговины 21 марта. В другом же полуфинале встретятся команды Израиля и Исландии. Победители обоих противостояний сойдутся в финале 26 марта. Команда Сергея Реброва встретится с балканцами на выезде, а решающий матч будет домашним для украинцев. Триумфатор пути B поедет на Евро-2024.

В свою очередь в пути A сборная Польши на стадии 1/2 финала встретится с Эстонией, а валлийская сборная дома будет противостоять сборной Финляндии. Победитель второго полуфинала будет хозяином в финале мини-турнира.

Наконец в пути C сборная Грузии на собственном поле примет Люксембург, а национальная команда Греции встретится дома с Казахстаном. Сильнее в паре грузин и люксембуржцев будет хозяйничать в решающем поединке за место на чемпионате Европы.

 

 

К слову, ранее сборная Украины не выиграла у Италии решающий матч отбора к Евро-2024.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Лига нацийСборная Украины