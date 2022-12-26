Сборная Украины объявила состав на первый этап Кубка мира по биатлону в 2023 году

Федерация биатлона Украины определилась с перечнем спортсменов на четвертом этапе Кубка мира 2022/23. В словенский Поклюки поедет 11 биатлонистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Біатлон України .

Заявка женской и мужской команд претерпела минимальные изменения по итогам чемпионата Украины. Победитель гонки преследования в национальном первенстве Руслан Ткаленко пополнит ряды "сине-желтых".

Сборная Украины получила квоту на пять спортсменов в мужских и пять спортсменок в женских соревнованиях. Тем не менее, тренерский штаб украинской команды возьмет в Поклюку 6 биатлонистов. Поскольку Артем Прима пропустил чемпионат Украины из-за повреждений, то под вопросом и его участие в этапе Кубка мира.

Компанию Ткаленко и Приме составили Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк и Виталий Мандзин. Женская пятерка в составе Анастасии Меркушиной, Елены Белосюк, Юлии Джимы, Дарьи Блашко и Анны Кривонос изменений не претерпела. Этап в Поклюке состоится 5-8 января.

Ранее Джима в паре с Дудченко выступит в традиционной Рождественской гонке. 28 декабря в Гельзенкирхене соперниками украинской пары станут представители Германии (две команды), Чехии, Финляндии, Швейцарии, Австрии, Италии и Франции. Гонка будет иметь две составляющие – массовый старт и гонку преследования.