Сборная Украины объявила состав на матч отбора к Евро-2024 против Англии: есть сенсация

Временный тренерский штаб "сине-желтых" рассчитывает на 26 футболистов. Вызов в ряды национальной команды получил лидер киевского "Динамо" Виталий Буяльский, которого игнорировал экс-руководитель сборной Петраков.

Главной же неожиданностью стало возвращение в сборную Коноплянки. 33-летний вингер последний раз одевал футболку "сине-желтых" осенью 2019-го. Тогда он вышел на замену в спарринге против Нигерии (2:2). Всего в активе бывшей звезды "Днепра" 83 матча за сборную Украины (21 гол).

Опытный вингер сезон 2022/23 проводит в составе польской "Краковии". Коноплянка сыграл 18 поединков во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 2 результативных передачи. Ни в одном матче он не провел на поле все 90 минут.

Список вызванных в сборную Украины игроков:

Вратари: Лунин, Трубин, Ризнык

Защитники: Караваев, Матвиенко, Конопля, Миколенко, Забарный, Соболь, Сваток, Сарапий

Полузащитники: Степаненко, Зубков, Судаков, Бондаренко, Сидорчук, Буяльский, Пихаленок, Ярмоленко, Малиновский, Зинченко, Цыганков, Мудрик, Коноплянка

Нападающие: Яремчук, Довбик

В то же время Ротань составил резервный список исполнителей. В него попали еще 13 футболистов, которые в случае необходимости могут заменить одного из основных. В перечне вратари Пятов и Никита Шевченко, защитники Тымчик, Попов, Бондарь, Михайличенко, Мирошниченко, хавбеки Крыськив, Назарина, Гуцуляк, Коваленко и Игнатенко, а также форвард Сикан.

Сбор национальной команды начнется 20 марта в Лондоне. Поединок квалификации к чемпионату Европы-2024 против сборной Англии намечен на 26 марта. Летом сборную Украины должен возглавить Сергей Ребров.