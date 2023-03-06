RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сборная Украины объявила состав на матч отбора к Евро-2024 против Англии: есть сенсация

Фото: Евгений Коноплянка может сыграть в сборной впервые за 3,5 года (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Список на мартовское собрание национальной команды Украины составил исполняющий обязанности главного тренера Руслан Ротань. В сборную вернулся ветеран Евгений Коноплянка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Временный тренерский штаб "сине-желтых" рассчитывает на 26 футболистов. Вызов в ряды национальной команды получил лидер киевского "Динамо" Виталий Буяльский, которого игнорировал экс-руководитель сборной Петраков.

Главной же неожиданностью стало возвращение в сборную Коноплянки. 33-летний вингер последний раз одевал футболку "сине-желтых" осенью 2019-го. Тогда он вышел на замену в спарринге против Нигерии (2:2). Всего в активе бывшей звезды "Днепра" 83 матча за сборную Украины (21 гол).

Опытный вингер сезон 2022/23 проводит в составе польской "Краковии". Коноплянка сыграл 18 поединков во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 2 результативных передачи. Ни в одном матче он не провел на поле все 90 минут.

Список вызванных в сборную Украины игроков:

Вратари: Лунин, Трубин, Ризнык

Защитники: Караваев, Матвиенко, Конопля, Миколенко, Забарный, Соболь, Сваток, Сарапий

Полузащитники: Степаненко, Зубков, Судаков, Бондаренко, Сидорчук, Буяльский, Пихаленок, Ярмоленко, Малиновский, Зинченко, Цыганков, Мудрик, Коноплянка

Нападающие: Яремчук, Довбик

В то же время Ротань составил резервный список исполнителей. В него попали еще 13 футболистов, которые в случае необходимости могут заменить одного из основных. В перечне вратари Пятов и Никита Шевченко, защитники Тымчик, Попов, Бондарь, Михайличенко, Мирошниченко, хавбеки Крыськив, Назарина, Гуцуляк, Коваленко и Игнатенко, а также форвард Сикан.

Сбор национальной команды начнется 20 марта в Лондоне. Поединок квалификации к чемпионату Европы-2024 против сборной Англии намечен на 26 марта. Летом сборную Украины должен возглавить Сергей Ребров.

К слову, ранее вспомнили тренеров-совместителей в истории сборной Украины во главе с Лобановским.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КоноплянкаСборная Украины