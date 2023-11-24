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Сборная Украины выбрала состав на первые старты Кубка мира по биатлону

Эстерсунд, Пятница 24 ноября 2023 15:27
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Сборная Украины выбрала состав на первые старты Кубка мира по биатлону Фото: Артем Прима выйдет на смешанную эстафету в "четверках" (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Украины по биатлону определилась с участниками смешанных эстафет на первом этапе Кубка мира 2023/24 в шведском Эстерсунде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт".

Новый биатлонный сезон начнется в субботу, 25 ноября. В этот день элитные спортсмены будут соревноваться в одиночной смешанной и смешанной эстафетах.

Украинская сборная на первую гонку сезона выйдет в составе Артема Тищенко и Анастасии Меркушиной. В свою очередь к смешанной эстафете тренерский штаб "сине-желтых" привлечет Артема Приму, Антона Дудченко, Ирину Петренко и Кристину Дмитренко. Последняя – дебютантка сборной на уровне Кубка мира.

Первая из эстафет начнется в Эстерсунде в 13:30 по киевскому времени. Второй старт запланирован на 15:50. Обе гонки в прямом эфире покажет платформа "Суспильне Спорт".

Женская и мужская команды Украины на старте сезона не обошлись без кадровых потерь. В Швецию не поехали лидеры команд – Юлия Джима и Дмитрий Пидручный. Оба набирают кондиции после проблем со здоровьем.

К слову, мужская сборная Украины взяла 6 биатлонистов на первый этап Кубка мира 2023/24.

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