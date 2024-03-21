Сборная Украины с нервной победой над Боснией вышла в финал квалификации к Евро-2024

Евро-2024, квалификация, плей-офф, путь B, 1/2 финала

Босния и Герцеговина – Украина – 1:2

Голы: Матвиенко, 56 (автогол) – Яремчук, 85, Довбик, 88

Первые минуты получились нервными. Обеим командам пришлось сражаться не только с соперником, но и с плохим состоянием газона арены "Билино Поле". Это обстоятельство вместе с прогнозируемым желанием избежать ошибок сделали невозможным быстрый мяч от балканцев либо "сине-желтых".

Главные события разворачивались в центре поля. Ни боснийцы, ни украинцы не гнушались мелкими фолами, так что в стартовые полчаса немецкому арбитру Цвайеру пришлось показать три "горчичника". А вот атакам команды Саво Милошевича и подопечных Сергея Реброва не хватало последней передачи.

Как следствие, фактически первый настоящий момент возник на 39-й минуте. Это Джеко из пределов штрафной пробил выше ворот. А вот помешал ветерану боснийской сборной в этом эпизоде соотечественник Колашинац.

Со стартом второй половины сборная Украины заиграла активнее "Сине-желтые" провели серию опасных атак. В частности, угрозы у ворот Шехича вырисовывались во время стандартов, но до акцентированных ударов дело в первые минуты тайма так и не дошло.

Босния же своим шансом воспользовалась. После неудачного углового балканские "драконы" организовали выпад вторым темпом. Дедич с правого угла штрафной прострелил, а Матвиенко в борьбе с Хаджикадуничем срезал мяч под дальнюю штангу собственных ворот – 1:0.

На пропущенный мяч украинская сборная ответила полным перехватом инициативы. Хозяева в полном составе оказались на своей половине, а "сине-желтые" приступили к поиску слабых мест в редутах балканцев. В большинстве своем подопечные Реброва пытались найти Довбика, но того внимательно опекали.

Только на 77-й минуте Украина нанесла первый удар в створ ворот. Это Мудрик отважился пробить метров с 25-ти, а мяч перспективно запрыгал перед вратарем. Шехич не решился брать сферу и отразил удар в сторону. Боснийцы ответили через пять минут – Демирович в касание не переиграл Лунина после передачи Пьянича.

Ребров решил изменить ход событий заменами. На поле появились Гуцуляк, Малиновский и Яремчук. Как раз последнему и пришлось вскоре оказаться в объятиях партнера. Мудрик вовремя перевел мяч на правый фланг атаки, откуда Конопля прострелил в центр штрафной, а форвард "Валенсии" отправил мяч в сетку – 1:1!

Сборная Боснии и Герцеговины попыталась вернуться в режим атак. Однако, обнажив тылы, упустила контратаку "сине-желтых". Яремчук оказался слева у лицевой линии и исполнил классный навес, а Довбик головой направил мяч прямо в угол ворот Шехича.

К основному времени арбитр добавил целых 8 минут. Теперь время для украинской сборной длилось долго. Впрочем, подопечные Реброва сумели перестроиться на слаженную игру в обороне и удержали победный счет. Теперь за место на Евро-2024 "сине-желтые" сыграют против сборной Исландии 26 марта.