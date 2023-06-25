Сборная Украины по футболу досрочно вышла в плей-офф молодежного Евро по футболу

Молодежная сборная Украины во 2 туре группового этапа Евро-2023 завершила футбольный матч с командой Румынии со счетом 1:0 в свою пользу. А учитывая успех и в стартовом матче с Хорватией (2:0), наша сборная U-21 имеет в активе 6 очков. Так, "сине-желтые" досрочно добыли путевку в плей-офф Евро-2023.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинскую Ассоциацию футбола ( УАФ ).

Украинская "молодежка" одержала победу в поединке с румынскими футболистами на стадионе "Стяуа" в Бухаресте 24 июня. Так, полузащитник Виктор Дикан отличился автоголом практически на предпоследней минуте основного времени.

Через несколько часов после победы нашей сборной команда Испании вырвала викторию в матче с Хорватией (1:0). Это автоматически досрочно сделало подопечных Руслана Ротаня участниками четвертьфинала.

"Сине-желтые" обыграли сборную Румынии в Бухаресте (фото: facebook.com / Сборная Украины по футболу \ УПЛ)

Узнать, с какого места украинские футболисты выйдут в плей-офф, можно будет по результатам третьего тура 27 июня по итогам встречи с испанцами.

Для того, чтобы финишировать на первой позиции в группе, "сине-желтым" нужна будет только победа.

"Добавим, что представители нашего квартета В выходят в 1/4 на сильнейшие команды группы D (Франция, Италия, Швейцария, Норвегия) и проведут свои первые матчи в плей-офф 1 и 2 июля", - отметили в УАФ.