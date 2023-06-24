Молодежная сборная Украины на последних минутах вырвала победу над Румынией на Евро-2023

Евро-2023, групповой этап, группа B

Румыния U-21 – Украина U-21 – 0:1

Гол: Дикан, 89 (автогол)

Удаление: Ванат, 90+2 (У, прямая красная карточка)

Второй поединок на европейском первенстве "сине-желтые" начали осторожно. В первые минуты на фоне поддержки родных трибун более опасно выглядели румыны. Дважды в эпицентре событий оказался Мунтяну – сначала он пробил рядом со штангой, а затем отправил мяч в руки Трубину.

Постепенно украинская молодежка перехватила инициативу. Подопечные Руслана Ротаня стали играть первым номером. В свою очередь Румыния U-21 пыталась поймать соперника в контратаках. Украинцы упустили несколько возможностей еще в первой половине.

Герой первого тура Кащук дважды оказался на ударной позиции, но попытками техничными выстрелами левой в дальний угол так и не смог переиграть вратаря. А на 39-й минуте румын спасло только чудо – Крыськив пятой продолжил передачу Бондаренко с глубины, а Кащук наконец переиграл кипера, но мяч предательски прошел мимо штанги.

Перед перерывом молодежка Румынии напомнила о себе в атаке. Маркович с разворота классно пробил под перекладину – Трубин в прыжке парировал мяч. Стандарты же пользы хозяевам так и не принесли.

На старте второго тайма "сине-желтые" прибавили обороты. Вот Сикан проверил на прочность перекладину, замыкая прострел Сыча с правого фланга. Далее Судаков проэкзаменовал бдительность Тырновану выстрелом со средней дистанции.

В середине 45-минутки команды обменялись полувозможностями. Однако румын Албу в два касания не смог воспользоваться перспективной передачей Марковича. Зато Сикан с правого края штрафной не сумел попасть в створ ворот.

В финальные минуты сборная Украины U-21 попыталась зажать румын на своей половине. Но мяч продолжал упорно не идти в ворота хозяев. Обводящий удар Бондаренко заблокировал защитник. А выстрел Ваната из пределов штрафной кипер отбил ногами.

В конце концов развязка наступила на 89-й минуте. Вивчаренко на левом фланге бросил в прорыв Брагару, тот прошел к лицевой линии и прострелил вдоль ворот. В борьбе Дикан помешал пробить Ванату, но срезал мяч в свои ворота – 0:1!

Нервные финальные минуты цифры на табло так и не изменили. Украина U-21 одержала сверхважную победу, набрала 6 очков в группе и фактически гарантировала выход в четвертьфинал турнира. Румыны же с двумя поражениями в третьем туре будут играть за престиж.