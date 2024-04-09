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Сборная Украины по биатлону получила тренеров на следующий сезон

Фото: Надежда Белова снова будет работать с мужской командой (biathlon.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Федерация биатлона Украины определилась со старшими тренерами мужской и женской команд на предстоящий сезон. Не обошлось без кадровых изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт".

Организация провела конференцию по итогам сезона 2023/24. На основе результатов команд было принято решение о персональном составе тренерских штабов команд на новый соревновательный год.

Надежда Белова стала старшим тренером мужской сборной вместо Юрая Санитры. Ей помогут Алексей Кравченко, Дмитрий Ивасенко и Александр Артюк. С командой B будет работать Роман Прима.

Белова вернулась к работе с "сине-желтыми". Она уже тренировала команду до 2016 года, когда уступила должность словаку Санитре. До 2019-го украинка работала со сборной Польши.

Тем временем старшим тренером женской сборной остался Николай Зоц. В его штаб войдут Сергей Зоц, Олег Меркушин, Алексей Петренко и Роман Лейбюк. Эта тренерская команда будет работать с командами A и B ради лучшей подготовки к Олимпиаде-2026.

К слову, хоккейная сборная Украины получила соперников в финале отбора к Олимпиаде-2026.

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