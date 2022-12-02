Сборная Швейцарии вырвала у Сербии место в плей-офф чемпионата мира-2022

Чемпионат мира-2022, группа G, 3-й тур

Сербия – Швейцария – 2:3

Голы: Митрович, 26, Влахович, 35 – Шакири, 20, Эмболо, 44, Фройлер, 48

В дебюте команды обменялись опасными моментами. Но выпадам Джаки, Эмболо, Фройлера с одной стороны, а также Миленковича и Живковича – с другой – не хватало доли везения. Но с 20-й минуты на поле стало откровенно горячо.

Счет открыли швейцарцы. Шакири выстрелом в левый нижний угол направил мяч после передачи Соу. Сербская сборная сравняла счет за шесть минут – Тадич подал с левого фланга, а Митрович головой беспрепятственно пробил из центра штрафной.

Не прошло и десяти оборотов стрелки, как балканцы уже были впереди. Это Влахович дождался ошибки Фройлера недалеко от собственных ворот и мгновенно отправил мяч в сетку. Но перед перерывом сборная Швейцария восстановила статус-кво, когда Эмболо освободился от опеки и замкнул фланговый прострел Отмера.

А на старте второй половины альпийцы вырвались вперед. Подопечные Мурата Якина заставили сербов ошибиться в собственной уголовной зоне, так что Шакири пяткой отпасовал на Фройлер, а тот технино пробил в противоход голкиперу – 2:3!

Завести сборную Сербии попробовал Тадич. Ветеран сначала с перспективной позиции пробил выше ворот. Впоследствии он претендовал на пенальти после падения в штрафной швейцарцев. Однако судейский свисток промолчал.

Балканская команда сумела организовать финальное давление, но без особых дивидендов. Фактически сербы не создали ни одного момента, чтобы забить в третий раз. Как следствие, ребята Драгана Стойковича и проиграли отчетный матч, и завершили выступления на Мундиале.