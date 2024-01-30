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Сборная России потеряла "золото" Олимпиады в Пекине: есть негативный нюанс

Лозанна, Вторник 30 января 2024 14:30
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Сборная России потеряла "золото" Олимпиады в Пекине: есть негативный нюанс Фото: Российские фигуристы лишены золотых наград Пекина-2022 (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командных соревнований на Олимпийских играх 2022 года в Пекине после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу россиянки Камилы Валиевой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Накануне CAS дисквалифицировал юную россиянку на 4 года за употребление допинга. Запрещенный препарат в ее организме был обнаружен в пробе, взятой перед Играми в Поднебесной.

На Олимпиаде-2022 Валиева завоевала "золото" в командном турнире. Тогда награждение так и не состоялось из-за старта антидопингового расследования. Теперь она окончательно лишена олимпийской медали и золотой награды чемпионата Европы-2022.

Международный союз конькобежцев решил пересмотреть результаты соревнований. От результатов команды ОКР (Олимпийского комитета России) сняли 20 заработанных Валиевой баллов. Финальный результат россиян – 54 очка – лишил их "золота", перешедшего к сборной США.

Однако наказание оказалось противоречивым. Российской команде достались бронзовые награды, поскольку сборная Канады набрала всего 53 пункта и пролетела мимо медалей. Ранее обозреватели были уверены, что результаты российских фигуристов аннулируют полностью.

К слову, ранее президент УЕФА попытался оправдать возвращение России в международный футбол.

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