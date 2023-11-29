RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сборная Норвегии по биатлону выиграла женскую эстафету в Эстерсунде, Украина за пределами топ-10

Фото: Ингрид Ланнмарк Таннреволд принесла победу Норвегии (aftenposten.no)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Норвегии триумфовала в эстафете на этапе Кубка мира 2023/24. В свою очередь сборная Украины финишировала на 12-й строчке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

Скандинавская сборная в составе Йохансен, Арнеклейв, Кноттен и Таннреволд завоевала золотые медали. Норвежская четверка одолела 24 км общей дистанции за 1:18:48.3 часа.

Победительницы гонки избежали штрафных кругов и использовали 9 дополнительных патронов. На финальном этапе норвежки обошли хозяек соревнований – сборную Швеции. Ханна Эберг во время второй стрельбы не смогла закрыть одну из мишеней и ушла на штрафной круг.

На дистанцию Швеция вернулась на третьей позиции. На трассе Эберг сумела обойти немку Пройс. Впрочем, догнать сборную Норвегии времени уже не хватило. Сборная Украины в составе Дмитренко, Блашко, Кривонос и Петренко провела гонку неудачно – 1 штрафной круг, 9 дополнительных патронов.

Итоги биатлонной эстафеты 4x6 км, женщины:

  1. Норвегия
  2. Швеция (+41,6)
  3. Германия (+47,9)

...

12. Украина (+6:05,3)

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кубок мираСборная УкраиныБиатлон