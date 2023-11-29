Сборная Норвегии по биатлону выиграла женскую эстафету в Эстерсунде, Украина за пределами топ-10

Скандинавская сборная в составе Йохансен, Арнеклейв, Кноттен и Таннреволд завоевала золотые медали. Норвежская четверка одолела 24 км общей дистанции за 1:18:48.3 часа.

Победительницы гонки избежали штрафных кругов и использовали 9 дополнительных патронов. На финальном этапе норвежки обошли хозяек соревнований – сборную Швеции. Ханна Эберг во время второй стрельбы не смогла закрыть одну из мишеней и ушла на штрафной круг.

На дистанцию Швеция вернулась на третьей позиции. На трассе Эберг сумела обойти немку Пройс. Впрочем, догнать сборную Норвегии времени уже не хватило. Сборная Украины в составе Дмитренко, Блашко, Кривонос и Петренко провела гонку неудачно – 1 штрафной круг, 9 дополнительных патронов.

Итоги биатлонной эстафеты 4x6 км, женщины:

Норвегия Швеция (+41,6) Германия (+47,9)

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12. Украина (+6:05,3)