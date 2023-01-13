Сборная Норвегии по биатлону выиграла мужскую эстафету, Украина попала в топ-6

На дистанции четыре по 7,5 км до финиша первой добралась норвежская сборная. Команда в составе Стурлы Гольма Легрейда, Тарье Бе, Ветле Шостада Кристиансена и Йоханнеса Бе на 20 с хвостиком секунд опередила сборную Германии.

Скандинавы даже с кругом штрафа завершили эстафету в лидерах. Кроме того, норвежские биатлонисты использовали 7 дополнительных патронов. Финишировавшие вторыми немцы ограничились четырьмя. Дополнила подиум Франция с кругом штрафа и теми же семью дополнительными патронами.

Сборная Украины продемонстрировала лучший результат в нынешнем сезоне – 6 место. Команда в составе Артема Примы, Дениса Насыка, Богдана Цымбала и Антона Дудченко обошлась без кругов штрафа. Прима, Насико и Дудченко промахнулись дважды, а Цымбал только раз.

Итоги биатлонной эстафеты, 4x7,5 км, мужчины:

Норвегия Германия (+20,1) Франция (+55,6)

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6. Украина (+2:06,8)