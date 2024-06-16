Сборная Нидерландов в волевом стиле обыграла Польшу на Евро-2024

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Чемпионат Европы-2024, группа D, 1-й тур

Польша – Нидерланды – 1:2

Голы: Букса, 16 – Гакпо, 29, Вегхорст, 83

В дебюте активнее выглядели "оранжевые". Кипер "Кадры" Щенсны показал класс уже на 2-й минуте, парировав удар Гакпо в ближний угол. А вскоре Рейндерс лишь немного промахнулся выстрелом с линии штрафной. Сборная же Польши забила с первого момента – Зелиньски подал угловой, а Букса головой отправил мяч в сетку.

Пропущенный мяч заставил Нидерланды прибавить. Стало и больше моментов. В частности, ван Дейк после стандарта не смог пробить Щенсны ударом с лета, а Депай на входе в штрафную пробил выше ворот. А отыгрались подопечные Рональда Кумана благодаря случаю – Гакпо пробил из-за пределов штрафной, а мяч задел защитника и полетел мимо кипера.

К концу первой половины нидерландская сборная попыталась выйти вперед. Вот тот же Гакпо бил в касание после передачи Аке – неточно. Затем Депай со средней дистанции пробил мимо штанги. А вот со стартом второго тайма Польша перехватила инициативу. Был и момент, но Кивьор не переиграл Вербрюггена с угла штрафной.

Постепенно пыл "Кадры" угас, но и у нидерландцев не клеилось с атаками. Изменить ход событий тренерский штаб "оранжевых" решил заменами. И один из джокеров Кумана сыграл! На 83-й минуте Аке пробросил мяч в штрафную, а там Вегхорст в касание пробил Щенсны.

Польская сборная попробовала штурмовать ворота Нидерландов в финальные минуты. Впрочем, реальная возможность забить была только у Свидерски – Вербрюгген в зрелищном прыжке мяч парировал. В конце концов "оранжевые" удержали победный счет и одержали волевую победу.