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Сборная Нидерландов получила нового наставника команды

Фото: Рональд Куман (справа) во второй раз будет работать со сборной (twitter.com/OnsOranje)
Автор: Антон Федорцив

Королевский футбольный союз Нидерландов представил Рональда Кумана в статусе главного тренера национальной команды. В должности он сменил Луи ван Гала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter организации.

"Оранье" во главе с 59-летним специалистом в скором времени начнут квалификационный турнир перед Евро-2024. В отборе нидерландцы сразятся со сборными Франции, Ирландии, Греции и Гибралтара.

Куман заключил с ассоциацией контракт на 3,5 года. Он уже тренировал сборную в 2018-2020 гг. и вышел с командой в финал Лиги наций 2018/19, но покинул ее ради "Барселоны". Однако надолго удержаться на посту главного тренера каталонцев не сумел и покинул "Камп Ноу" осенью 2021-го.

Куман-футболист защищал цвета сборной Нидерландов в 1983-1994 гг. Он провел 78 матча в составе "оранжевых", в которых забил 14 мячей. В составе команды Ринуса Михелса триумфовал на Евро-1988. На клубном уровне играл за "Гронинген", "Аякс", ПСВ, "Барселону" и "Фейеноорд".

Тренерская карьера Кумана началась с "Витесса" в 2000 году. Наибольших успехов добился с "Аяксом", дважды сделав столичный клуб чемпионом Нидерландов. Также выиграл чемпионат с ПСВ, а во главе "Валенсии" и "Барселоны" побеждал в Копа дель Рей.

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