Сборная Италии осталась без главного тренера: матч против Украины 12 сентября

Чемпион Европы-2020 Роберто Манчини ушел с поста главного тренера национальной команды Италии посреди квалификации к Евро-2024.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт федерации .

58-летний специалист простился со "Скуадра Адзуррой". Он отработал во главе сборной 5 лет.

Манчини покинул национальную команду после четырех туров отбора к европейскому первенству и бронзовых наград Лиги наций 2022/23. Заявление об отставке тренер отправил в Итальянскую федерацию футбола в пятницу вечером. В воскресенье ассоциация удовлетворила просьбу итальянца об отставке.

Манчини возглавил сборную Италии в мае 2018 года. Под его руководством национальная команда триумфовала на Евро-2020 и дважды стала третьей в Лиге наций. В то же время сборная не пробилась на ЧМ-2022, уступив македонцам в плей-офф квалификации.

На матч против сборной Северной Македонии 9 сентября итальянцев выведет новый тренер. 12 сентября "Скуадра Адзурра" встретится со сборной Украины. Оба поединка сыграют в отборе к Евро-2024, где Италия набрала 3 очка в двух матчах.

Кто такой Роберто Манчини

Уроженец провинции Анкона, на профессиональном уровне, защищал цвета "Болоньи", "Сампдории", "Лацио" и "Лестера". Двукратный чемпион Италии, обладатель Кубка Италии (6 раз), победитель Кубка кубков, Кубка и Суперкубка УЕФА.

Манчини-тренер начинал в "Фиорентине". Завоевал с "фиалками" Кубок Италии 2000/01. Позже повторил достижение с "Лацио", а с миланским "Интером" выиграл 3 Скудетто и другие трофеи. В сезоне 2011/12 сделал "Манчестер Сити" чемпионом Англии.

После АПЛ работал со стамбульским "Галатасараем", "Интером" (во второй раз) и питерским "Зенитом". В последние годы опирался на работу итальянских специалистов – Вискиди, Сарри, Де Дзерби и Гасперини.