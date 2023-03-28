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Сборная Италии после забивного форварда собралась натурализовать еще 10 аргентинцев

Фото: Матео Ретеги забил два мяча в двух матчах за Италию (facebook.com/NazionaleCalcio)
Автор: Антон Федорцив

Полностью освоить аргентинский рынок после удачного привлечения форварда тамошнего "Тигре" Матео Ретеги собралась национальная команда Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tuttosport.

"Скуадра Адзурра" может натурализовать еще десяток аргентинских футболистов с итальянскими корнями. На вершине списка оказался центрхав "Ред Булл Зальцбург" Николас Капальдо.

24-летний воспитанник "Боки Хуниорс" перебрался в Европу в 2021 году. Благодаря наличию итальянского паспорта, он не считается легионером в странах-членах ЕС. В составе "красных быков" Капальдо вырос в лидера команды и провел 63 матча во всех турнирах (10 голов, 7 ассистов). Пока он выступал только за сборную Аргентины U-23, так что может оказаться в рядах Италии.

Также в штабе сборной мониторят выступления ряда исполнителей из аргентинской Суперлиги. Вскоре футболку "Скуадры Адзурры" могут одеть защитник "Бока Хуниорс" Николас Валентини, полузащитники "Ньюэллс Олд Бойз" Хуан Сфорца и Хусто Джани, хавбеки Игнасио Пуч ("Атлетико Тукуман"), Томас Поццо ("Индепендьенте"), Джино Инфантино ("Росарио Сентраль") и Джанлука Престианни из "Велес Сарсфилд". Кроме того, Итальянская федерация футбола якобы проявляет интерес к вингеру "Лануса" Педро де ла Веге и форварду "Ривер Плейта" Лукасу Бельтрану.

Еще в XX веке футболистов сборной с итальянским происхождением, но родившихся в других странах начали называть "ориунди". В частности, в финале Евро-2020 в составе Италии сыграл дуэт уроженцев Бразилии – Эмерсон и Жоржинью. В мартовских матчах отбора к Евро-2024 к ним присоединились Ретеги и защитник "Аталанты" Толои.

К слову, накануне молодежная сборная Италии уверенно одолела Украину U-21 в товарищеском матче.

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Сборная ИталииСборная Аргентины