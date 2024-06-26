Сборная Грузии сенсационно обыграла Португалию и пробилась в плей-офф Евро-2024

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

Чемпионат Европы-2024, группа F, 3-й тур

Грузия – Португалия – 2:0

Голы: Кварацхелия, 2, Микаутадзе, 57 (пенальти)

Чехия – Турция – 1:2

Голы: Соучек, 66 – Чалханоглу, 51, Тосун, 90+4

Удаление: Барак, 20 (Ч, вторая желтая карточка)

Сакартвело ошеломила португальцев быстрым голом. На 2-й минуте Микаутадзе после перехвата отдал налево Кварацхелии, а тот мастерски переиграл Кошту. Пиренейцы устроили осаду штрафной зоны грузинской сборной, но до перерыва Роналду, Консейсау, Фелиш пробить Мамардашвили не сумели.

Во втором тайме сборная Португалии продолжила атаковать, а забила снова Грузия. На 57-й минуте Микаутадзе реализовал пенальти после просмотра арбитром эпизода с фолом Антониу Силвы. Команда Роберто Мартинеса продолжила терроризировать оборону кавказцев, но размочить счет так и не сумела.

В Гамбурге чешские "львы" остались в меньшинстве в середине первого тайма. Барак наступил на ногу сопернику и получил второй "горчичник" за десяток минут. Впрочем, воспользоваться численным перевесом до перерыва сборная Турции не смогла.

Зато на старте второй половины команду Винченцо Монтеллы вывел вперед Чалханоглу. Звездный хавбек мощным выстрелом в угол завершил атаку с прострелом Йылмаза. Однако Чехия сумела отыграться в меньшинстве – Соучек сыграл на добивании после заблокированного удара Хоры. Но в добавленное арбитром время Тосун получил передачу Кекчю, подработал мяч, пробил в дальний угол и вырвал победу для Турции.

Итак, Португалия (6 очков) выиграла квартет F, а турецкая команда финишировала второй с таким же наследием. Зато сборная Грузии набрала 4 пункта и пробилась в 1/8 финала с третьего места. Чехия только с одним очком в активе уезжает домой.