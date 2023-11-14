Сборная Бразилии нанесла 81 удар за матч юношеского Мундиаля: видео тотального уничтожения

ЧМ-2023, группа C, 2-й тур

Бразилия U-17 – Новая Каледония U-17 – 9:0

Голы: Райан Витор, 28, 51 (пенальти), Эстевау, 39, Луиги, 44, Ногейра, 46, 86, 90+4, Витор Реис, 56, Жоау Виктор, 61

После фиаско с Англией на старте группового этапа (0:10) новокаледонцы против сборной Бразилии продержались около получаса. Впрочем, еще до перерыва усилиями Райана Витора, Эстевау и Луиги "селесао" сделали счет разгромным. Во втором же тайме избиение продолжилось.

Бразильцы оформили еще шесть мячей. В частности, голами отличились Ногейра (хет-трик), Райан Витор с пенальти, Витор Реис и Жоау Виктор. Для латиноамериканцев эта победа стала первой на Мундиале U-17, поскольку на старте турнира они неожиданно уступили сборной Ирана (2:3).

Кроме того, Бразилия U-17 установила новый ориентир в атакующем потенциале. За 90 с хвостиком минут подопечные Фелипе Леаля нанесли 81 (!) удар по воротам юношеской сборной Новой Каледонии. Предыдущий рекорд соревнований держался с 2013 года, когда Кот-д'Ивуар шокировал новозеландцев (42 удара).

Однако даже такой перформанс пока не гарантировал бразильской команде участие в плей-офф ЧМ-2023. В третьем туре группового этапа "селесао" как минимум нужно будет не проиграть Англии U-17. Если же "Три льва" сыграют вничью с иранцами, то Бразилию U-17 будет устраивать только победа над британцами.