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Сборная Бельгии назначила обладателя Кубка Германии главным тренером

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Брюссель, Среда 08 февраля 2023 12:25
Сборная Бельгии назначила обладателя Кубка Германии главным тренером Фото: Доменико Тедеско с завоеванным Кубком Германии (facebook.com/rbleipzig)
Автор: Антон Федорцив

Королевская бельгийская футбольная ассоциация определилась с наставником национальной команды на новый отборочный цикл. Со сборной будет работать Доменико Тедеско.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

37-летний специалист занял вакантный после отставки Роберто Мартинеса пост. Испанец возглавлял "красных дьяволов" 6 лет и завоевал с командой бронзовые награды ЧМ-2018.

Тедеско впервые будет работать на уровне сборных. Тренерский путь немца с итальянскими корнями начался в сезоне 2016/17 со скромного "Эрцгебирге". Затем он тренировал "Шальке", московский "Спартак" и РБ "Лейпциг". С "красными быками" триумфовал в Кубке Германии 2021/22.

Безработным Тедеско осенью сделал донецкий "Шахтер". Боссы "Лейпцига" уволили тренера с должности после поражения от "горняков" (1:4) на старте группового этапа Лиги чемпионов. Кроме того, саксонцы провалили начало сезона в Бундеслиге.

В марте сборная Бельгии вступит в борьбу за путевку на Евро-2024. "Красные дьяволы" по результатам жеребьевки попали в группу F. Там соперниками команды Тедеско будут сборные Австрии, Швеции, Азербайджана и Эстонии. Первый матч – 24 марта против шведов на выезде.

К слову, ранее подвели итоги зимнего трансферного окна 2023 года в Европе.

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