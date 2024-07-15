Сборная Аргентины одолела Колумбию в овертайме финала Копа Америка: видео

Копа Америка-2024, финал

Аргентина – Колумбия – 1:0 (дополнительное время)

Гол: Лаут. Мартинес, 112

"Кофейщики" выглядели интереснее в первом тайме. Кордоба в два касания отправил мяч мимо штанги с линии штрафной, а Лерма дальним ударом заставил поработать кипера. Подопечные Лионеля Скалони ответили после перерыва, когда Ди Мария после сольного прохода не смог пробить Варгаса.

А в середине второй половины мог случиться ключевой момент. Месси в столкновении с оппонентом получил травму и уступил место на поле Гонсалесу. Однако "альбиселесте" выдержали такой удар, а на старте овертайма едва не забили усилиями как раз Гонсалеса.

На 112-й минуте сборная Аргентины открыла счет. Команде Скалони удалась классная трехходовка с участием Де Пауля, Ло Чельсо и Лаутаро Мартинеса. Последний выскочил на оперативное пространство и пробил мимо вратаря из пределов штрафной.

Колумбийская сборная пыталась штурмовать владения Эмильяно Мартинеса, но цифры на табло поменять не сумела. Итак, "альбиселесте" защитили титул и завоевали 16-й трофей Копа Америка в истории. Теперь Аргентина в 2025 году встретится со сборной Испании в Финалиссиме.